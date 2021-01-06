صحة مطروح: وفرة في إسطوانات الأكسجين لدعم مرضى كورونا

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ان مبادرة تجميع اسطوانات الأكسجين يجب ان تكون تحت إشراف طبي، حيث انه مريض كورونا الذي يحتاج الي اكسجين فى العزل المنزلي يجب نقلها فورا الي المستشفى ليكون تحت الرعاية الطبية.





وأشار محافظ مطروح إلى ضرورة التنسيق مع مديرية الصحة بمحافظة مطروح فى تلك الشأن حيث انه يجب استعمال اسطوانات الأكسجين تحت اشراف طبي.





وطمأن الدكتور محمد علي وكيل مديرية الصحة بمطروح أهالي محافظة مطروح بعدم الانزعاج أو القلق بخصوص أسطوانات الأكسجين، حيث إنه تتوافر فى المخازن بشكل مستمر، ويوجد وفرة بمخازن المديرية.



