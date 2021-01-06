ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

صحة مطروح: وفرة في إسطوانات الأكسجين لدعم مرضى كورونا

الأربعاء 06/يناير/2021 - 02:00 ص
صدى البلد
Advertisements
أيمن محمود
قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ان مبادرة تجميع اسطوانات الأكسجين يجب ان تكون تحت إشراف طبي، حيث انه مريض كورونا الذي يحتاج الي اكسجين فى العزل المنزلي يجب نقلها فورا الي المستشفى ليكون تحت الرعاية الطبية.

وأشار محافظ مطروح إلى ضرورة التنسيق مع مديرية الصحة بمحافظة مطروح فى تلك الشأن حيث انه يجب استعمال اسطوانات الأكسجين تحت اشراف طبي.

وطمأن الدكتور محمد علي وكيل مديرية الصحة بمطروح  أهالي محافظة مطروح بعدم الانزعاج أو القلق بخصوص أسطوانات الأكسجين، حيث إنه تتوافر فى المخازن بشكل مستمر، ويوجد وفرة بمخازن المديرية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

قمح وشعير.. أمطار الخير تحول صحراء مطروح إلى جنان خضراء.. شاهد

رحلة ترفيهية في البحر الاحمر لذوى والقدرات والهمم لأبناء مطروح

بتكلفة 19 مليون جنيه.. افتتاح سوق براني الحضاري في مطروح .. فيديو

محافظ مطروح يشارك في حملة توزيع الكمامات على الأسواق.. شاهد

لمساعدة حالات العزل المنزلي.. جمعية أهلية تطالب محافظ كفر الشيخ بتوفير أسطوانات أكسجين.. فيديو

محافظ الشرقية يكذب رواد السوشيال ميديا بشأن وفاة مرضى مستشفى الحسينية ويوضح الحقيقة.. فيديو

ترشيحاتنا

فنانة شهيرة تفارق الحياة بعد 24 ساعة من أخبار كاذبة بوفاتها .. صور

تحول جوهري.. مفكر سياسي: ما تقوم به الجزيرة والقنوات التركية مهين

وفيات ومصابون.. الخارجية تتابع حادث انقلاب حافلة تقل 16 مصريا في تبوك بالسعودية

مفاجأة مدوية.. الرجاء يودع دوري أبطال أفريقيا على يد بطل السنغال

رخّص نفسه.. محمد فؤاد يرد على حلمي بكر: "عملت شكل يرقّص الناس.. وأختار كلماتي بعناية"

في ذكرى ميلاد الإمام المُجدد.. الدكتور أحمد الطيب أقواله وأفعاله إرث فكرى وروحى نفتخر به

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنانة شهيرة تفارق الحياة بعد 24 ساعة من أخبار كاذبة بوفاتها .. صور

شاهد.. فاعليات اليوم الثاني لمعرض تكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات.. فيديو وصور

القهوة تساعد فى إنقاص الوزن .. ولكن بشروط