مقتل سائق توك توك في مشاجرة مع عاطل بسلاح أبيض في الغربية

نشبت مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنطقة منشية مبارك بمحافظة الغربية اليوم أسفرت عن مقتل سائق في العقد الرابع من عمره عقب تعرضه للضرب والإهانة، والتعذيب وانتهاك ادميته بالتعدي على أماكن حساسة في جسده اثناء مشاجرة مع آخرين أمام أعين أسرته؛ إثر خلافات على قيمة إيجار بالجراج لـ "توك توك" ، تم نقل الضحية عقب إصابته إلي طوارئ مركز القلب إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة. سائق في العقد الرابع من عمره عقب تعرضه للضرب والإهانة، والتعذيب وانتهاك ادميته بالتعدي على أماكن حساسة في جسده اثناء مشاجرة مع آخرين أمام أعين أسرته؛ إثر خلافات على قيمة إيجار بالجراج لـ "توك توك" ، تم نقل الضحية عقب إصابته إلي طوارئ مركز القلب إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.









كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من مأمور مركز المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بحدوث وفاة المدعو السيد عباس 38 سنة سائق توك توك مقيم بمنطقة منشية مبارك عقب مشاجرة بالأسلحة البيضاء مع أخرين بمحل سكنه بمنطقة منشية مبارك بدائرة المركز المذكور.





كما باشرت القيادات ورجال الشرطة برئاسه الرائد محمد عيسوي رئيس مباحث مركز المحلة للوقوف علي تطورات الحادث وضبط الجناة .





وأفادت التحريات الأمنية أن بداية الواقعة كانت باندلاع مشاجرة بين الضحية "السيد ا.ع" 38 سنة وشخص آخر يدعى "عادل.ا" وشهرته "فاروق" لخلاف على أجرة جراج للتوك توك مملوك للضحية





استعان الأخير بـ حفيده المدعو " أمير.س.ا" 18 سنة عاطل، وتعديا على القتيل بـ سلاح أبيض واحداث إصابته بجروح بالرأس واماكن حساسةمن جسده أفقدته السيطرة والتحكم، وادت به الى مرحلة التبول اللاارادي أمام أفراد أسرته.





وكشفت تحريات المباحث أن جيران القتيل نقلوا الضحية الى طوارىء مركز القلب اثر اصابته وتردي حالته إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بداخل المركز.





كما تمكن ضباط مباحث مركز المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم الأول ومطاردة جده كون فر هاربا فور مشاهدته قوات الشرطة لضبطه بمحيط محل إقامته.