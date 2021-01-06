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توك شو

«مصدر إزعاج».. الشاب خالد يرد على شائعة وفاته ويكشف عن حفلته في مصر.. فيديو

الأربعاء 06/يناير/2021 - 12:08 ص
الشاب خالد
الشاب خالد
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إبراهيم القادري
قال الفنان الملقب بـ" الشاب خالد"، إن خبر وفاتي المنتشر علي السوشيال ميديا جعلني أضحك وهو مصدر إزعاج لي ولمحبيني وأهلي وأصدقائي مؤكدًا أنه متواجد في دبي وأول مرة يغني في دبي خلال الاحتفال برأس السنة الجديدة.

وأضاف الشاب خالد خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع علي القناة الأولي: إنني أتمنى أن يكون هذا العام عاما سعيدا علي الأمة العربية والإسلامية لافتًا إلي أن اول مرة قام في الغناء في مصر كانت سنة 1991 قائلا: "كنت بهزر وبضحك من قلبي " وكان ينادوني في أسوان " ياسيد دي دي " ورددت عليهم وقلت لهم اسمي خالد .

وقال: إنني قريبًا سوف أقوم بعمل حفلة كبيرة في مصر بعد التخلص من وباء فيروس كورونا لافتًا إلي أنني قمت بعمل ألبوم جديد وهو جاهز وسيتم إصداره قريبًا .
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