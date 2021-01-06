سكان شارع الجمهورية فى قنا يستغيثون من منزل مهجور

يعاني سكان شارع الجمهوريه بالساحل التابع لمركز نجع حمادى محافظة قنا ، من كارثة نتيجة تحول عقار لمقلب للقمامة وبؤرة للحشرات ومصدر للأمراض والأوبئة لسكان المنطقة .





ويقول المواطن محمد هاشم همام ، في رسالة بعث بها إلى خدمة شكاوى "بين الناس"بموقع "صدى البلد" : نعانى من وجود منزل تمت إزالة جزء منه بمعرفة صاحب العقار وعمال مجلس المدينه بحجة إزالة القمامه الموجوده بالعقار ولكن هم ازالوا الواجهه الاماميه وجزء من العقار وليس القمامه مما تسبب فى الضرر للسكان المجاورين للعقار وغلق تام للشارع حتى الآن .





وأضاف : العقار فى نجع حمادى شارع الجمهوريه بالساحل وللعلم العقار يوجد به محل ايجار قديم وعند استدعاء الشرطه قامت رجال مجلس المدينه بمعداتهم بالهروب خوفا من الشرطه وتم تحرير محضر بالواقعة





وأشار : تتراكم أكوام القمامة داخله مما يؤدى الى انتشار الحشرات الضارة " طائرة و زاحفة " والقوارض التي تهاجم منازلنا، وتهدد بإصابتنا بمختلف الأمراض والأوبئة ، لافتا أنهم أرسلوا العديد من الشكاوى للوحدة المحلية من هذا المنزل لإنقاذهم من تلك المعاناة .





وناشد محافظ قنا و رئيس مجلس مدينة الوقوف على حل لتلك المشكلة جراء هذا المنزل رأفه بحال الأهالى . .





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