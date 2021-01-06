في عيد ميلاد نجوى فؤاد.. تزوجت 12 مرة والأولى كانت قاصرًا

تحتفل الفنانة نجوى فواد، اليوم الأربعاء 6 يناير، بعيد ميلادها الـ77، إذ ولدت في مثله عام 1943، وتعد واحدة من أهم الراقصات الشرقيات فى مصر، وقد قامت بالرقص فى كبرى المناسبات المصرية.





وتحدثت نجوى فؤاد عن تفاصيل زواجها فى برنامج "انا والعسل" مع نيشان حيث قالت :"زواجها الأول كان فى عمر الـ15 وكان يكبرها بأكثر من 20 سنة وحصل الطلاق بِرُقِيّ.





وتحدثت عن زواجها من الممثل أحمد رمزي الذي دام 17 يومًا وحصل الأمر بالصدفة وبسرعة ولم تجلس معه إلا 3 ساعات حيث سافرت وعادت فوجدته عاد لزوجته فسلمت عليه وتطلقا.





وأشارت نجوى فؤاد إلى أنها لا تحب الرجل الذي يعتمد على المرأة بالمصروف، وقالت: "عمري ما صرفت على راجل.. لو عشت على الخبزة والزيتونة".





وتابعت حديثها عن أزواجها، حيث تزوجت 12 مرة ولكنها لم تحب إلا "سامي الزغبي" واعتبرته الرجل العقدة.





وأكدت نجوى فؤاد أن اللبناني سامي الزغبي هو حبها الوحيد ولا زالت تحبه حتى الآن وحصلت الصدفة أن رقصت في زفافه "لكني ما رقصتش مخصوص لهم" وحملت منه وأجهضت كما أنها تبنت فتاة اصبحت اليوم أم وأولادها تخرجوا وهذا الأمر هو من اجمل الأحداث التي حصلت في حياتها.