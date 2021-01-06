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شاهد.. استعدادات الاحتفال بأعياد الميلاد في بيت لحم

الأربعاء 06/يناير/2021 - 11:10 ص
بيت لحم
بيت لحم
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هاجر إبراهيم
عرضت فضائية "إكسترا نيوز" لقطات عن استعدادات بيت لحم بفلسطين للاحتفال بأعياد الميلاد.

تشهد مدينة بيت لحم الفلسطينية اهتمامًا شديدًا باحتفالات الكريسماس، حيث تحتفل الطوائف المسيحية التي تسير حسب التقويم الغربي، بعيد الميلاد المجيد وفق إجراءات وقائية مُشدّدة حسب البروتوكول الصحي المتبع.

وحسب موقع «معًا» الفلسطيني وضعت حراسة مشددة على مداخل ساحة المهد للعمل على منع دخول أي شخص داخل حدود الساحة بدون الإلتزام بإجراءات السلامة والوقاية، من لبس الكمامة وتعقيم اليدين.

وكرمت كشافة تيراسنطا الطواقم الطبية وقدمت صورة الرئيس لجهاز الشرطة كرسالة أن الرئيس معنا حتى ولو غاب عن ليلة الميلاد لأول مرة بسبب إجراءات جائحة كورونا.

وستشهد ساحة المهد قمة الاحتفالات بوصول موكب البطريرك بيير باتيستا بيتسابالا الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، وسيتم توجيه السلام عليه من قبل الشخصيات الرسمية وفق البروتوكول بدون اكتظاظ أو تجمع أو تدافع.
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