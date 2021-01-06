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حوادث

ضبط هارب محكوم عليه في 264 حكما قضائيا بالإسكندرية

الأربعاء 06/يناير/2021 - 12:46 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
نجحت أجهزة الأمن في ضبط هارب محكوم عليه بالإسكندرية فى عدد 264 حكما قضائيا متنوعا، وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية باستهداف وضبط الخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام وخاصة متعددى الأحكام.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بمنطقة غرب الدلتا مفادها إختباء محكوم عليه هارب "مقاول، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بمحافظة الإسكندرية".. مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (264) حكم قضائى متنوع فى قضايا "تبديد , أعمال بناء بدون ترخيص".. بإجمالى مدد حبس بلغت 73 سنة وكفالات بلغت 110 آلاف جنيه وغرامات بلغت 230 ألف جنيه.. بمنطقة المندرة قبلى بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه. 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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