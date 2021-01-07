حكم من قال لزوجته أنت طالق ولا يقصد الطلاق.. أمين الفتوى يجيب

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إنه لا يقع الطلاق بذكر ألفاظه على سبيل الحكاية أو التعليم، فلابد من النية.





جاء ذلك في إجابته عن سؤال: «كان يروي لي زوجي قصة عن زوج طلق زوجته، وأثناء كلام زوجي ذكر ليّ أن صديقه قال لزوجته «أنت طالق»، فهل هذا الكلام يقع عليّ طلاقًا؟.





وأفتى بأن من ذكر لفظ الطلاق على لسانه دون أن يقصد فسخ عقد الزواج والطلاق الفعلى، لا تُحسب طلقته طلقة ولا يقع الطلاق.





حكم قول الرجل لزوجته "علي الطلاق بالتلاتة"





وقالت الدكتورة سعاد صالح أستاذة الشريعة بجامعة الأزهر إن قول الرجل لزوجته "عليا الطلاق بالثلاثة " للعلماء فيه قولان : قول انها تقع ثلاث طلقات والقول الآخر انها تقع طلقة واحدة.





وأوضحت صالح خلال برنامج "فقه المرأة" المذاع على فضائية "الحياة 2" أن على المسلم أن يأخذ بالرأى القائل بأنها تقع طلقة واحدة للحفاظ على الأسرة والمجتمع من التفكك، مشيرةً إلى أنه إذا قال الزوج لزوجته "ستكونى طالقًا إذا فعلت كذا" على سبيل التهديد فإنها تعتبر يمينًا وعليه كفارة حنث اليمين وهى إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو صيام ثلاثة أيام.





هل يقع الطلاق إذا قيل حال الهزار ؟





أرسلت سيدة سؤالا الى الشيخ أبو بكر الشافعي من علماء الأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية تقول فيه: "قال لي زوجي بنية ضحك ومزاح أنت طالق لكن بدون نية كان يمزح فقط ما هو حكم ذلك هل وقع طلاق أم لا؟





رد الشيخ أبو بكر قائلا: يقع الطلاق وهذا قول الجمهور فهذا صريح الطلاق وهو واقع سواء كان قائله جادا أو هازلا، ولا تعتبر نيته لأنه تلفظ بلفظ الطلاق قاصدًا له، مستشعرًا أنه لفظ الطلاق، لكن نيته لا تريد الطلاق، فهنا وقع الطلاق ، ففي الحديث أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ثلاث جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النكاح، والطلاق والعتاق" .