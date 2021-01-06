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محافظات

إغلاق 2011 منشأة وسنتر دروس خصوصية خلال حملات في الغربية ..صور

الأربعاء 06/يناير/2021 - 06:57 م
صدى البلد
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احمد علي
أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عن غلق ١٤٣٧ منشأة مخالفة لقرارات مواعيد الغلق الجديدة منذ الأول من ديسمبر الماضى، حيث تم غلق عدد (٤١٦) محل، عدد (٦٦) سوق، عدد (١٣٨) مطعم، عدد (٢٢٧) مقهى، عدد (٢٢٧) ورشة و ( ٣٦٣) منشأة أخرى بنطاق قري ومراكز المحافظة. 

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و أشار المحافظ إلى أنه تم غلق وتشميع عدد (٥٧٤) مركزًا للدروس الخصوصية خلال أسبوعين ، تطبيقًا لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجاء ذلك حرصًا على صحة وسلامة الطلاب وعائلاتهم  من تفشي عدوي فيروس كوفيد 19 .

وأهاب محافظ الغربية بأصحاب المحلات و المقاهي والورش تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والالتزام بمواعيد الغلق ، وناشد أولياء أمور الطلاب بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والإبلاغ عن أي تجمعات أو مراكز للدروس الخصوصية للحفاظ على صحة و سلامة الطلاب.
إغلاق 2011 منشأة وسنتر دروس خصوصية خلال حملات في الغربية ..صور
إغلاق 2011 منشأة وسنتر دروس خصوصية خلال حملات في الغربية ..صور
إغلاق 2011 منشأة وسنتر دروس خصوصية خلال حملات في الغربية ..صور
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