إغلاق 2011 منشأة وسنتر دروس خصوصية خلال حملات في الغربية ..صور

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عن غلق ١٤٣٧ منشأة مخالفة لقرارات مواعيد الغلق الجديدة منذ الأول من ديسمبر الماضى، حيث تم غلق عدد (٤١٦) محل، عدد (٦٦) سوق، عدد (١٣٨) مطعم، عدد (٢٢٧) مقهى، عدد (٢٢٧) ورشة و ( ٣٦٣) منشأة أخرى بنطاق قري ومراكز المحافظة.





اقرأ أيضا:





و أشار المحافظ إلى أنه تم غلق وتشميع عدد (٥٧٤) مركزًا للدروس الخصوصية خلال أسبوعين ، تطبيقًا لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وجاء ذلك حرصًا على صحة وسلامة الطلاب وعائلاتهم من تفشي عدوي فيروس كوفيد 19 .



