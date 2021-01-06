شعبة الخضروات والفاكهة: مفيش زيادة فى الأسعار.. فيديو

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك استقرارا كبيرا في أسعار الخضراوات والفاكهة.





وأضاف "النجيب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك انخفاضا كبيرا داخل الأسواق في كل أصناف الخضراوات والفاكهة.





وأشار إلي أن السلع الاستراتيجية التي تهم كل سيدة مصرية مثل البطاطس والبصل والطماطم تتوفر بأسعار منخفضة، معقبا: «تناسب محدود ومعدومي الدخل».





وأكد أنه لن يكون هناك أي زيادة في أسعار الخضراوات والفاكهة خلال الفترة المقبلة، معقبا: «مفيش أي زيادة هتحصل».