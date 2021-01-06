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أخبار العالم

السعودية: نتضامن مع النيجر ضد الإرهاب بكل صوره وأشكاله

الأربعاء 06/يناير/2021 - 08:27 م
السعودية
السعودية
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محمود نوفل
اصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا عبرت فيه عن  إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع غربي ‎النيجر، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأكدت الوزارة السعودية في بيانها وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية النيجر ضد الإرهاب بكل صوره واشكاله ومهما كانت دوافعه ومبرراته.

كما تقدمت الخارجية السعودية  بالعزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية النيجر حكومة وشعبا، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

وكان ما لا يقل عن 100 مدني قد لقوا مصرعهم وأصيب آخرون السبت الماضي على يد مهاجمين في قريتي تشومبانجو وزارومدار  في منطقة تيلابيري الغربية في النيجر، على مرمى حجر من الحدود مع مالي، وفقا لما اعلنه ألو حسان، عمدة بلدية تونديكيويندي التي تدير كليهما. 

ووقع الهجوم في يوم إعلان النتائج الأولية للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في النيجر ، والتي شهدت صدارة وزير الخارجية السابق محمد بازوم.

وأفادت تقارير سابقة لراديو فرنسا الدولي (RFI) بأن "الجهاديين" هاجموا القرى المذكورة يوم السبت ، مما أسفر عن مقتل 56 مدنيًا على الأقل وإصابة 20 آخرين.
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