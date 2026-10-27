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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

من جامعة القاهرة إلى العالم.. اهتمام دولي بزيارة جوتيريش ورسائله السياسية والإنسانية

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
حسام الفقي

حظيت زيارة أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى جامعة القاهرة، باهتمام عدد من وكالات الأنباء ووسائل الإعلام والمواقع الإخبارية الدولية والإقليمية، التي تناولت الزيارة وما تضمنته من رسائل سياسية وإنسانية وفكرية، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وجهود إحلال السلام، واحترام القانون الدولي، ودور الشباب والمؤسسات الأكاديمية في مواجهة التحديات العالمية.

وتناولت وكالة رويترز الدولية زيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى جامعة القاهرة، ضمن تغطيتها لجولته في مصر قبل انتهاء ولايته الأممية، مشيرة إلى زيارته الجامعة والمتحف المصري الكبير، في إطار برنامج زيارته الرسمية، وهو ما يعكس حضور جامعة القاهرة ضمن المحطات التي تناولتها التغطية الإخبارية لإحدى أبرز وكالات الأنباء العالمية.

وامتد تداول تقرير رويترز إلى مواقع إخبارية عربية خارج مصر، من بينها صحيفة «البيان» الإماراتية، التي نشرت تقريرًا بعنوان «جوتيريش يزور المتحف المصري الكبير وجامعة القاهرة قبل مغادرة منصبه»، بما أسهم في وصول خبر الزيارة إلى جمهور إعلامي أوسع في المنطقة العربية.

كما تناولت صحيفة «القدس» الفلسطينية زيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى جامعة القاهرة، في سياق جولته المصرية واقتراب انتهاء ولايته، فيما نشرت مواقع إخبارية عربية أخرى مواد عن الزيارة، من بينها موقع «المشهد»، الذي تناول محاضرة جوتيريش بالجامعة ضمن برنامج زيارته لمصر.

وعلى صعيد التغطية المصورة، وثقت وكالة الأنباء الألمانية DPA جانبًا من الحوار المباشر الذي جمع الأمين العام للأمم المتحدة بطلاب جامعة القاهرة داخل قاعة الاحتفالات الكبرى، حيث نشرت صور من الفعالية عبر منصة Reuters Connect الدولية، بما أتاح تداولها من خلال إحدى المنصات المهنية المتخصصة في توزيع المحتوى الإخباري والصور الصحفية عالميًا.

وفي سياق التغطية الدولية للرسائل السياسية التي طرحها جوتيريش خلال زيارته لمصر، تناولت وكالات أنباء أجنبية، من بينها وكالة الأنباء الإسبانية EFE، مواقفه بشأن التطورات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لاحتواء الأزمات، وهو ما جاء متزامنا مع محاضرته بجامعة القاهرة التي خصص جانبا مهما منها للقضية الفلسطينية، وضرورة حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، والتمسك بحل الدولتين سبيلًا لتحقيق السلام العادل والدائم.

وفي تطور يعكس أهمية التوثيق الدولي للزيارة، نشر الموقع الرسمي للأمم المتحدة النص الكامل لكلمة السيد أنطونيو غوتيريش في جامعة القاهرة، كما أدرجتها المنظمة ضمن إصداراتها الإعلامية الرسمية بعنوان يشير إلى دعوته الشباب إلى التكاتف في مواجهة عالم يشهد تغيرات متسارعة وغير متوقعة.

وتضمنت الكلمة إشادة بمكانة جامعة القاهرة وتاريخها باعتبارها مركزًا للعلم والفكر والحوار، إلى جانب استعراض عدد من التحديات التي تواجه المجتمع الدولي، وفي مقدمتها النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية، وأهمية التعاون الدولي واحترام الكرامة الإنسانية، مع توجيه رسائل خاصة إلى الشباب بشأن دورهم في بناء المستقبل.

كما تناولت مواقع إخبارية ناطقة باللغة الإنجليزية، من بينها Egypt Today وSEE News وThe Egyptian Gazette، وقائع الزيارة ومحاضرة الأمين العام بجامعة القاهرة، حيث أبرزت إشادته بالدور الحضاري لمصر، ومكانة الجامعة العلمية والفكرية، فضلًا عن مواقفه بشأن القضية الفلسطينية، وأهمية الحوار والتعاون الدولي في معالجة الأزمات العالمية.

وأبرزت بعض التغطيات الحوار المفتوح الذي جمع الأمين العام للأمم المتحدة بطلاب جامعة القاهرة، وما أتاحه من فرصة للتفاعل المباشر مع إحدى أبرز الشخصيات الدولية، وطرح التساؤلات حول مستقبل العمل متعدد الأطراف، وقضايا السلام والتنمية، والتحديات التي تواجه الأجيال الجديدة.

وتكتسب الزيارة أهمية خاصة في ضوء عودة السيد أنطونيو غوتيريش إلى جامعة القاهرة بعد نحو عشر سنوات من زيارته الأولى في فبراير 2017، خلال الأشهر الأولى من توليه منصب الأمين العام للأمم المتحدة، لتأتي زيارته الثانية قرب انتهاء ولايته، في مشهد يعكس استمرار التواصل بين الجامعة والمنظمة الدولية.

ويواصل المكتب الإعلامي لجامعة القاهرة رصد التغطيات الدولية والإقليمية المنشورة عن الزيارة، وتوثيق ما تضمنته من أخبار وصور ورسائل، في إطار إعداد ملف إعلامي متكامل يرصد الحضور الدولي لهذا الحدث.

أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة جامعة القاهرة أنطونيو جوتيريش جوتيريش

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