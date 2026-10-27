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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بتكلفة 20.2 مليون جنيه..محافظ الوادي الجديد تتابع أعمال إنشاء مدرسة الناضورة للتعليم الأساسي بالخارجة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور أبو العزم

تفقدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، أعمال تنفيذ مشروع إنشاء مدرسة الناضورة للتعليم الأساسي الجديدة بمدينة الخارجة؛ وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز، والوقوف على سير العمل وفقًا للجدول الزمني المحدد، يرافقها  حامد محمد القائم بأعمال سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، و جهاد متولي رئيس المركز، والمهندسة أسماء بصيط مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، والأستاذ عبد الرحمن عبد اللطيف مدير عام التربية والتعليم.

 اطلعت على نسب التنفيذ التي بلغت 65 ٪ من الأعمال التي تشمل إنشاء مبنى على مساحة 3900م2 يضم 11 فصل دراسي وسور ولاندسكيب بتكلفة إجمالية قدرها 20.2 مليون جنيه، ووجهت المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية خلال 3 أشهر ؛ لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة لأبناء المنطقة، والمساهمة في تخفيف الكثافات الطلابية وتحسين مستوى الخدمات التعليمية المقدمة.

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