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أحمد موسى يطالب الشرطة الأمريكية بضبط النفس وحماية حق التظاهر السلمي

الأربعاء 06/يناير/2021 - 10:01 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقتحموا الكونجرس الأمريكي.

وأضاف موسى، في برنامجه" على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": " أطالب الشرطة الأمريكية بضبط النفس والحفاظ على حقوق الانسان وحماية حق التظاهر السلمي في أمريكا".

وتابع: "على الشرطة الأمريكية ضبط النفس وحماية المتظاهرين السلميين وزمان كانوا بيقولوا لنا حافظوا على المتظاهرين السلميين وهما  كانوا بيخربوا في البلد ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"  الشرطة الأمريكية تمارس اعمال عنف تجاه المتظاهرين داخل الكونجرس الأمريكي وما يحدث في أمريكا الان شيء لم نره مسبقا ".

ولفت موسى:"  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خرج في خطاب  للعالم والشعب الأمريكي كله، وكل الإعلام الأمريكي لا ينقل كلمته، مضيفا:" سلم لي على الديمقراطية الأمريكية".

وتابع موسى مستنكرا :" كلمني عن الإعلام الأمريكي المقاطع لكلمة رئيس بلاده، وأوعى حد  يكلمني عن حرية الرأي في أمريكا".
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