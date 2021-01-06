أحمد موسى يطالب الشرطة الأمريكية بضبط النفس وحماية حق التظاهر السلمي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقتحموا الكونجرس الأمريكي.





وأضاف موسى، في برنامجه" على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": " أطالب الشرطة الأمريكية بضبط النفس والحفاظ على حقوق الانسان وحماية حق التظاهر السلمي في أمريكا".





وتابع : "على الشرطة الأمريكية ضبط النفس وحماية المتظاهرين السلميين وزمان كانوا بيقولوا لنا حافظوا على المتظاهرين السلميين وهما كانوا بيخربوا في البلد ".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" الشرطة الأمريكية تمارس اعمال عنف تجاه المتظاهرين داخل الكونجرس الأمريكي وما يحدث في أمريكا الان شيء لم نره مسبقا ".





ولفت موسى:" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خرج في خطاب للعالم والشعب الأمريكي كله، وكل الإعلام الأمريكي لا ينقل كلمته، مضيفا:" سلم لي على الديمقراطية الأمريكية".





وتابع موسى مستنكرا :" كلمني عن الإعلام الأمريكي المقاطع لكلمة رئيس بلاده، وأوعى حد يكلمني عن حرية الرأي في أمريكا".