المقاولون يهدي درع النادي للقنصل المصري في تونس

أهدى المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف العام على الكرة درع النادى للقنصل المصري في تونس خالد غيث في ظل حرص القنصل على التواجد مع بعثة الفريق وحضوره مباراة النجم الساحلي التونسي في إياب دور الـ32 للبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.





كما اهدى المشرف على الكرة الدرع للمهندس إيهاب الجوهرى مدير فرع شركة المقاولون العرب بتونس .





وكان فريق الذئاب قد ودع بطولة الكونفيدرالية بعد الهزيمة أمام النجم الساحلي خارج الارض بهدفين لهدف بعد انتهاء لقاء الذئاب بالتعادل السلبي.





وتقدم مسؤولو المقاولون باعتراض رسمى للاتحاد الإفريقي ضد طاقم التحكيم الذى ادار لقاء النجم الساحلي على ستاد مصطفي بن جنات بولاية المنستير نتيجة ماتعرض له الذئاب من ظلم أثناء اللقاء بالاضافة لتجاهل طاقم التحكيمى حضور عدد كبير من الجماهير رغم قرار الكاف السابق بعدم السماح لحضور جماهير.