البحرين تسجل 289 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تسجيل 289 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية منها 145 حالة لعمالة وافدة، و131 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و 13 حالة قادمة من الخارج.





وذكرت الوزارة في تقريرها اليوم انه تم أيضا تسجيل حالة وفاة واحدة ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة منذ بداية الجائحة وحتي الان الى 353 حالة وفاة.





كما تعافت 218 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافاة إلى 91431 حالة.





وأضافت الوزارة أن عدد الحالات القائمة تحت العناية بلغ 12 حالة، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغت 49 حالة، في حين أن 2488 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 2500 حالة قائمة.





وأشارت الوزارة البحرينية الي انه تم إجراء فحوصات بلغ عددها 11409 خلال اليوم الأربعاء.