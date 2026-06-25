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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مختار غباشي: المنطقة أمام صياغة معادلة جديدة للأمن والعلاقات الإقليمية بعد الحرب

ارشفية
ارشفية
عبد الخالق صلاح

قال مختار غباشي الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات، إنّ المنطقة تقف بالفعل أمام صياغة معادلة جديدة للأمن الإقليمي، إلى جانب إعادة تشكيل آليات العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول المنطقة، وكذلك إعادة صياغة طبيعة العلاقات بين إيران ودول الجوار.

وأضافت في لقاء مع الإعلامي همام مجاهد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ما بعد الحرب الجارية وما يصاحبها من مفاوضات وتفاهمات يفرض تعديلات واسعة على العديد من الآليات السياسية والأمنية التي حكمت المنطقة خلال السنوات الماضية.

وأشار غباشي إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي، التي اعتمدت بصورة كبيرة على الولايات المتحدة الأمريكية في ملف الأمن، أصبحت اليوم أمام واقع جديد يفرض وجود علاقة موازية مع الجانب الإيراني بأشكال مختلفة، خاصة أن نتائج الصراع بين إيران والولايات المتحدة أفرزت معطيات جديدة لا يمكن تجاهلها.

وتابع أن الاعتماد المطلق على الولايات المتحدة لم يعد خياراً واقعياً كما كان في السابق، في ظل التحولات التي فرضتها الحرب الأخيرة.

وأوضح الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى المنطقة، وتحديداً إلى البحرين، إضافة إلى المؤتمر الصحفي المطول الذي عقده، تمثل في جوهرها محاولة أمريكية لطمأنة دول مجلس التعاون الخليجي.

ولفت إلى أن ما جرى لم يكن مجرد حدث دبلوماسي عابر، بل جاء في أعقاب صراع وصفه بأنه لم يكن نزهة عسكرية أو مواجهة محدودة، بل «زلزال جيوسياسي» ستكون له انعكاسات واسعة على مختلف ملفات الشرق الأوسط خلال المرحلة المقبلة.

مختار غباشي إيران الإعلامي همام مجاهد القاهرة الإخبارية

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