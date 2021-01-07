سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 7 يناير

يستعرض موقع "صدى البلد"، أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 7 يناير2021، فى مستهل التعاملات، حسب أخر تحديث للموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.





وسجل سعر الدولار ​ 15.6514للشراء و15.7514 للبيع، فيما سجل سعر اليورو 19.2027 للشراء و19.3301 للبيع.





وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني 21.2358 للشراء و21.3652 للبيع، فيما سجل سعر صرف الفرنك السويسري 17.7836 للشراء و17.9034 للبيع، كما سجل سعر صرف 100 ين يابانى​ 15.207 للشراء و15.3060 للبيع.





وعلى صعيد العملات العربية سجل سعر صرف ريال سعودى​ 4.1723 للشراء و 4.1991 للبيع، أما سعر صرف الدينار الكويتي فبلغ 51.5221 للشراء و51.9231 للبيع.





وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتى​ أمام الجنيه 4.2606 للشراء، اما للبيع فسجل 4.2887 جنيه، وسجل اليوان الصينى​ 2.4214 للشراء و2.4372 للبيع