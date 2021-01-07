زيت السمسم للأسنان.. 7 زيوت ستغير مظهرك في 7 أيام

زيوت معجزة ستساعدك في الحفاظ على جمالك الطبيعي، فهى الأكثر غنى بالعديد من الأحماض والفيتامينات.. إليك أبرز تلك الزيوت يقدمها موقع برايت سايد.









زيت السمسم لأسنان صحية

زيت الكركديه لنمو الشعر

الكركديه هو ما يحتاجه الشعر الرقيق. يساعد فيتامين ج الموجود في الزيت على زيادة الكولاجين في الشعر ، بينما تعمل الأحماض الأمينية على تغذية وتقوية الجذور.







يمكن أن يساعد زيت الكركديه على تغذية بصيلات الشعر وجعلها تنمو مرة أخرى. لذلك ، تصبح بصيلات شعرك أكثر سمكًا ويزداد حجم تسريحة شعرك.

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