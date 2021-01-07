زيت السمسم للأسنان.. 7 زيوت ستغير مظهرك في 7 أيام

7 زيوت معجزة ستساعدك في الحفاظ على جمالك الطبيعي، فهى الأكثر غنى بالعديد من الأحماض والفيتامينات.. إليك أبرز تلك الزيوت يقدمها موقع برايت سايد.
زيت السمسم لأسنان صحية
يحتوي زيت السمسم على العديد من أحماض والفيتامينات. اشطف فمك بهذا الزيت ، وستصبح أسنانك أكثر بياضًا فقط تأكد من القيام بذلك بشكل صحيح.
زيت الكركديه لنمو الشعر
الكركديه هو ما يحتاجه الشعر الرقيق. يساعد فيتامين ج الموجود في الزيت على زيادة الكولاجين في الشعر ، بينما تعمل الأحماض الأمينية على تغذية وتقوية الجذور.
يمكن أن يساعد زيت الكركديه على تغذية بصيلات الشعر وجعلها تنمو مرة أخرى. لذلك ، تصبح بصيلات شعرك أكثر سمكًا ويزداد حجم تسريحة شعرك.
زيت الخروع لتكثيف الحواجب والرموش
العيب الوحيد لزيت الخروع هو رائحته. بخلاف ذلك ، فهو مفيد بشكل شامل: تعمل المواد الزيتية على تحسين التمثيل الغذائي للخلايا وتحمي الشعر الصغير من التساقط والجفاف وتأثيرات الحرارة والشمس.
زيت بذور الكتان للتخلص من السموم
يعتبر زيت بذور الكتان علاج سحريًا فهو غنى بالأحماض الدهنية والفيتامينات والبوتاسيوم تجعلها عنصرًا ضروريًا لأي شخص. يزيل سموم جسمك بعناية ، ويعيد عمليات التمثيل الغذائي بعد سبعة أيام من تناوله بانتظام.
زيت شجرة الشاي لعلاج حب الشباب
يحتوي زيت شجرة الشاي على خصائص مضادة للالتهابات ومبيدات الجراثيم ومبيدات الفطريات والفيروسات والتئام الجروح. يستخدم عادة لعلاج حب الشباب وكعناية بالبشرة الدهنية أو التي تعاني من مشاكل.
زيت الزيتون لنعومة القدمين
إن تناول زيت الزيتون ، بفضل الأحماض الدهنية الأحادية ، يفيد الكبد والمعدة. كما أنه يقلل من مستويات الكوليسترول. يحسن هذا الزيت المغذي من الخارج حالة الجلد والشعر والأظافر. يمكن استخدامه كعلاج منفصل أو بالاشتراك مع منتجات التجميل الأخرى.
زيت اللوز للأظافر والجلد
يجب استخدام زيت اللوز يوميًا لتغذية خلايا الجلد وتجديدها. كما أن له تأثير مضاد للفطريات .
ملاحظة: للحصول على تأثير ثابت ، استخدم الزيوت لمدة لا تقل عن أسبوع. بصرف النظر عن الأقنعة ، يمكنك إضافتها إلى الكريمات اليومية ومكيفات الشعر وجميع أنواع الأمصال. يمكن تناول بعض الزيوت عن طريق الفم.