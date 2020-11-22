أغربها الزنجبيل.. مجموعة زيوت نباتية تخلص من الوزن الزائد في أيام

زيت النعناع

لا يساعد زيت النعناع على زيادة الطاقة فحسب ، بل يهدئ أيضًا عضلاتك المؤلمة ويقلل من وقت الشفاء، يمكن لرائحة زيت النعناع أيضًا أن تكبح رغبتك في تناول الأطعمة غير الصحية وتجعلك تشعر بالشبع، أضف أربع إلى خمس قطرات من زيت النعناع في ماء الاستحمام للحصول على تأثير مهدئ.





زيت الزنجبيل