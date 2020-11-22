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مرأة

أغربها الزنجبيل.. مجموعة زيوت نباتية تخلص من الوزن الزائد في أيام

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 11:37 م
فوائد الزيوت في التخلص
فوائد الزيوت في التخلص من الوزن الزائد
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نهى هجرس
يقال إن الأكل الصحي وممارسة الرياضة هي الطريقة الوحيدة للتخلص من الدهون غير المرغوب فيها من الجسم، ولكن هناك بعض الحيل الصغيرة التي يمكنك تجربتها لتكثيف عملية فقدان الوزن والعلاج العطري هو أحد هذه الأشياء، نحن نعلم أن للزيوت الأساسية العديد من الفوائد الصحية المثبتة ، ولكن هل تعلم أنها يمكن أن تساعد أيضًا في إنقاص الوزن. 

يقول العلم أن استنشاق بعض الزيوت الأساسية أو نشرها أو فركها قد يساعد أيضًا في تقليل الرغبة الشديدة ، وزيادة مستويات الطاقة لديك ، وتصعيد عملية فقدان الوزن، طالما أنك لا تواجه أي مشكلة في استخدام هذه الزيوت الأساسية .


وقدم موقع "times of india" خمسة زيوت أساسية مهمة يمكنك استخدامها إذا كنت تحاول التخلص من بعض الكيلوجرامات.

زيت الليمون
تمامًا مثل ماء الليمون ، يمكن أن يساعد زيت الليمون الأساسي  في إنقاص الوزن، يساعد الزيت على إزالة السموم المتراكمة من الجسم ، ويزيد من مستوى الطاقة لديك ويدعم الهضم الصحي، تظهر الأبحاث أن استنشاق رائحة زيت الليمون الأساسي يعزز مزاجك ويعزز تكسير دهون الجسم.

زيت اللافندر
يعتبر زيت اللافندر مخففًا ممتازًا للتوتر ، ويخفف التوتر ويساعد في الحصول على قسط من النوم الجيد في الليل، كل هذه الأشياء يمكن أن تكون مفيدة عند محاولة التخلص من الكيلوجرامات وتقليل الرغبة في تناول الأطعمة غير الصحية، يمكنك فرك 4-5 قطرات من زيت اللافندر العطري على يدك وشمها، يمكنك أيضًا وضع قطرتين أو ثلاث قطرات من هذا الزيت العطري على ظهر رقبتك قبل النوم.

زيت النعناع
لا يساعد زيت النعناع على زيادة الطاقة فحسب ، بل يهدئ أيضًا عضلاتك المؤلمة ويقلل من وقت الشفاء، يمكن لرائحة زيت النعناع أيضًا أن تكبح رغبتك في تناول الأطعمة غير الصحية وتجعلك تشعر بالشبع، أضف أربع إلى خمس قطرات من زيت النعناع في ماء الاستحمام للحصول على تأثير مهدئ.

زيت الزنجبيل
يقلل زيت الزنجبيل من الالتهابات والإجهاد والرغبة في تناول السكريات ويدعم الهضم، يعمل هذا الزيت أيضًا كمولد للحرارة مما يعني أنه يمكن أن يساعد في حرق الدهون وزيادة التمثيل الغذائي الخاص بك، أضف قطرتين أو ثلاث قطرات من زيت الزنجبيل في حمام الماء الدافئ أو استنشق مباشرة من الزجاجة.



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