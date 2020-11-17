Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

منها فقدان الوزن والشهية .. أعراض لو ظهرت على طفلك تؤكد إصابته بالتهاب المفاصل

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 09:01 ص
أعراض التهاب المفاصل
أعراض التهاب المفاصل عند الأطفال
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

أعراض التهاب المفاصل عند الأطفال، مشكلة يعاني منها البعض وتجهلها بعض الأمهات، لعدم استيعابهم ان هناك طفلا يعاني من التهاب المفاصل، ولكن مع الأسف هناك بعض الأطفال يظهر عليهم أعراض التهاب المفاصل أبرزها فقدان الشهية والوزن، لذلك على الآباء التحرك سريعا والاهتمام بصحة الطفل والتوجه للطبيب المختص لعلاج التهاب المفاصل لدى الطفل. 

أعراض التهاب المفاصل عند الأطفال :

حمى تأتي وتذهب
فقدان الشهية
فقدان الوزن
فقر دم
طفح جلدي مبقع على الذراعين والساقين
تصلب المفاصل
عرج
تورم المفاصل

اتصل بطبيبك بشأن التهاب المفاصل إذا:

يأتي الألم والتصلب بسرعة دون سبب واضح.
يأتي الألم مصحوبًا بالحمى.
يتطور الألم بسرعة ويرتبط بالاحمرار الشديد للمفصل.
لاحظت ألمًا وتيبسًا في ذراعيك أو ساقيك أو ظهرك بعد الجلوس لفترات قصيرة أو بعد النوم ليلًا .
لديك مفاصل منتفخة أو مؤلمة لأكثر من أسبوعين.
لديك حركة محدودة في المفاصل لأكثر من أسبوعين.

مصدر المعلومات. Webmd
المرجع 1.التهاب المفاصل عند الأطفال

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أفضل مسكن ألم للحامل

أضرار الكيتوفان على الحامل

التهاب المفاصل أقوى آلام تصيب الرجال والنساء.. أحدث طرق العلاج بدون مضادات.. الثلج والصبار والزنجبيل والشاي الأخضر أساليب ناجحة فى تخفيف "التعب" .. وتعرف على أسباب وأعراض المرض

فى اليوم العالمي له.. أبرز أعراض التهاب المفاصل

تصيب الأطفال.. أعراض غير متوقعة للحمى الروماتيزمية

كوب من هذا الشاى يوميا يخلصك من التهاب المفاصل

ترشيحاتنا

وسط تنفيذ ضربات جوية.. أبي أحمد يعلن انتهاء مهلة استسلام قوات إقليم تيجراي

لغز محير.. رجل يعثر على سيدة دفنت حية

قتلى وجرحى في انفجار قوي جنوبي إسرائيل

لأولياء الأمور.. أفضل النصائح لحماية أطفالك من خطر كورونا في أتوبيس المدرسة

تركي آل الشيخ يوجه رسالة لـ إليسا بسبب أصالة وأحلام

أسعار ام جى 2021 الرسمية لشهر نوفمبر في مصر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تناوله بين الوجبات .. عصير قصب السكر يقوي المناعة ويعالج نزلات البرد

لأولياء الأمور.. أفضل النصائح لحماية أطفالك من خطر كورونا في أتوبيس المدرسة

أسعار ام جى 2021 الرسمية لشهر نوفمبر في مصر