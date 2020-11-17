منها فقدان الوزن والشهية .. أعراض لو ظهرت على طفلك تؤكد إصابته بالتهاب المفاصل

أعراض التهاب المفاصل عند الأطفال، مشكلة يعاني منها البعض وتجهلها بعض الأمهات، لعدم استيعابهم ان هناك طفلا يعاني من التهاب المفاصل، ولكن مع الأسف هناك بعض الأطفال يظهر عليهم أعراض التهاب المفاصل أبرزها فقدان الشهية والوزن، لذلك على الآباء التحرك سريعا والاهتمام بصحة الطفل والتوجه للطبيب المختص لعلاج التهاب المفاصل لدى الطفل.

أعراض التهاب المفاصل عند الأطفال :

حمى تأتي وتذهب

فقدان الشهية

فقدان الوزن

فقر دم

طفح جلدي مبقع على الذراعين والساقين

تصلب المفاصل

عرج

تورم المفاصل

اتصل بطبيبك بشأن التهاب المفاصل إذا:

يأتي الألم والتصلب بسرعة دون سبب واضح.

يأتي الألم مصحوبًا بالحمى.

يتطور الألم بسرعة ويرتبط بالاحمرار الشديد للمفصل.

لاحظت ألمًا وتيبسًا في ذراعيك أو ساقيك أو ظهرك بعد الجلوس لفترات قصيرة أو بعد النوم ليلًا .

لديك مفاصل منتفخة أو مؤلمة لأكثر من أسبوعين.

لديك حركة محدودة في المفاصل لأكثر من أسبوعين.

مصدر المعلومات. Webmd

المرجع 1.التهاب المفاصل عند الأطفال