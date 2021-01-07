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أخبار العالم

في مكان آمن.. نواب الكونجرس يستكملون التصويت على إعلان بايدن رئيسا لأمريكا

الخميس 07/يناير/2021 - 12:29 ص
جو بايدن
جو بايدن
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محمد عثمان
أفادت شبكة "إن.بي.سي نيوز" الأمريكية، اليوم الخميس، بأن عدد من النواب في الكونجرس الأمريكي يخططون لاستكمال احتساب الأصوات الانتخابية في مكان آمن بعيدًا عن أعمال الشغب التي اجتاحت مبنى الكونجرس.

وقالت الشبكة، نقلًا عن مصادر، إن المشرعين الأمريكيين يخططون لاستكمال التصويت على اعتماد نتائج الانتخابات.

وبحسب الدستور الأمريكي، فإن الكونجرس يجب أن يصدق على نتائج التصويت الذي جرى داخل المجمع الانتخابي، والذي فاز به الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، بإجمالي 306 أصوات، مقابل 232 صوتًا للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب.

واندلعت أعمال شغب غير مسبوقة داخل العاصمة الأمريكية واشنطن في وقت سابق من اليوم، حيث قام أنصار ترامب، الذين يصدقون رواية تزوير الانتخابات باقتحام مبنى الكونجرس، ما دفع النواب الأمريكيين للهروب من المبنى.
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