ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

مبروك عطية: كورونا ابتلاء يكفر الله به من الخطايا ما لا يعلمه إلا هو

الخميس 07/يناير/2021 - 03:52 ص
مبروك عطية
مبروك عطية
Advertisements
محمود ضاحي
قال الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامي، إن فيروس كورونا ابتلاء يكفر الله به من الخطايا ما لا يعلمه إلا الله وليس وصمة.

وأضاف "عطية"، خلال لقائه على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه ليس هناك ميتة حسنة وميتة من يقول على ربنا.

وتابع الإسلام منهج حياة، قال تعالى وإذا مرضت فهو يشفين ونقول للمريض طهور، والتي معناها الله يطهرك منه وتعود كما كانت. 

قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن الأمل في الله تعالى لابد أن يكون كبيرا ولكن بشرط ألا يكون معه نوم، بل يكون معه سعي واجتهاد.

وأضاف أن الله تعالى قال في كتابه العزيز "فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ"، منوها بأن إذا كثر الخبث فيصيبنا الهلاك ويصيب الجميع بما فيهم الصالحون ويبعث كل واحد على نيته.

وأشار إلى أن طالما ينزل الماء من السنبور فاعلم أن الله ما زال راضيا، فلا تيأس من رحمة الله ومن كرمه، منوها بأن الله يتوب علي العاصي حتى لو تكرر الذنب والمعصية.

وأكد أن الله يكون أقرب ما يكون للعبد في الوقت الذي يتركه فيه أقرب الأقربين إليه، وهو وقت قبل الفجر بساعة والتي تتنزل فيها الرحمات من الله على عباده .

ونصح عطية، من يزور المريض أن يجعله يدعو له لأن المريض أقرب إلى الله من الصحيح لأنه مبتلى، منوها بأننا الآن في وقت الوباء أقرب إلى الله من سنوات الرخاء.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

هل المرض يُكفِّر عن ذنوب صاحبه؟

مبروك عطية: لا يجوز الشماتة في العدو لو أصابته كارثة.. فيديو

ما علاقة الشماتة بـ سُنة تشميت العاطس.. مبروك عطية يرد

مبروك عطية: ارتداء الكمامة والتوبة من الحسد كفيلان بإنهاء أزمة كورونا.. فيديو

مبروك عطية: أشد صور تغيير النعمة أن تكون معك ولا تستمتع بها.. فيديو

مبروك عطية: نحن في وقت الوباء أقرب إلى الله من سنوات الرخاء ..فيديو

ترشيحاتنا

جلد تعبان.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. شاهد

استقالت للتطوع ومتابعة مرضى كورونا.. قصة ممرضة مصرية تتحدى الوباء: مش خايفة.. صور

المقاولون العرب يتقدم بشكوى ضد حكم مباراة النجم الساحلي

أخبار الزمالك.. تطورات جديدة في صفقة انتقال مصطفى محمد لـ سانت إيتيان.. ورد نارى من يوسف أوباما

بعد تصدره الهاشتاج.. محمد سليمان يوضح سر ترند «#ده_هاني»

بيان رسمي.. لجنة إدارة الزمالك ترد على عروض الاحتراف المقدمة للاعبين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحب في زمن كورونا.. طبيب يطلب يد زميلته داخل مستشفى بملابس واقية كاملة.. شاهد

طريقة تحضير بيض بالطماطم والجبن

3 طرق طبيعية للتخلص من حروق اللسان