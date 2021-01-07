أيقونة المجلس التشريعي.. باحث بمركز لندن للدراسات: اقتحام الكونجرس مُخزٍ ..فيديو

أكد مايكل مورجان، الباحث في مركز لندن للدراسات، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الانتخابات، ذكر أن هناك مشكلة في التصويت بالبريد، و بعد الانتخابات وجه اتهامًا بالتزوير، وتقدم بشكاوى إلى المحاكم ولكن تم رفضها.





وأضاف "مورجان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" عبر القناة "الأولى"، أن الكونجرس يعتبر أيقونة للمجلس التشريعي في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن اقتحامه شيء مُخزٍ.





وتابع الباحث في مركز لندن للدراسات، أن هناك نوعًا من الانفجار الشعبي لمؤيدي ترامب نتيجة عرقلة الإجراءات القانونية، وعدم سماع مشاكلهم.





وأشار إلى أنه حدث شائبة في مشهد الانتخابات الأمريكية، وكان لابد من التحقيق فيها وعدم إهمالها.