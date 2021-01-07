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أخبار العالم

ترامب يصب الزيت على النار: تذكروا هذا اليوم إلى الأبد

الخميس 07/يناير/2021 - 01:22 ص
دونالد ترامب
دونالد ترامب
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محمد عثمان
اعتبر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن أحداث الشغب التي وقعت مؤخرًا حدثت بسبب تزوير الانتخابات لصالح الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن.

وقال "ترامب"، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، "هذه الأشياء والأحداث (أعمال الشغب) تحدث بسبب تجريد الوطنيين العظماء من انتصار ساحق في الانتخابات بشكل غير رسمي ووحشي".

وأضاف ترامب أن هؤلاء الوطنيين العظماء تمت معاملتهم بشكل سيئ وغير عادل لفترة طويلة.

وختم ترامب تغريدته قائلًا: "عودوا إلى المنزل بحب وسلام وتذكروا هذا اليوم إلى الأبد".

وفي وقت سابق، اقتحمت حشود من أنصار الرئيس دونالد ترامب الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس، وصعد أنصار الرئيس الأمريكي إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب.

ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

ونقلت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية عن مسئولين قولهم إن مبنى الكونجرس أصبح آمنًا في الوقت الراهن، فيما دخل قرار حظر التجوال في واشنطن، حيز التنفيذ.
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