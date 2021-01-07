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رياضة

إداري منتخب الشباب السابق يرد على اتهامات طبيب الفراعنة لـ ربيع ياسين.. فيديو

الخميس 07/يناير/2021 - 05:13 ص
ربيع ياسين
ربيع ياسين
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محمد رشاد
علق عادل محفوظ، المدير الإداري السابق لمنتخب الشباب، على الاتهامات التي وجهها وليد منظور طبيب منتخب الشباب لشخص ربيع ياسين المدير الفني السابق للمنتخب.

وكان اتهم طبيب منتخب الشباب ربيع ياسين، بأنه هو المتسبب عن إصابة لاعبي المنتخب بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي يهدد استكمال المسابقات حول العالم، وبالتالي انسحاب المنتخب من البطولة بشكل رسمي من دور المجموعات بعد الهزيمة أمام كل من منتخب تونس وليبيا اعتباريا،وبالتالي خروج المنتخب من البطولة وضياع فرص تأهله إلي كأس الامم الافريقية.

وقال عادل محفوظ "المدير الإداري السابق لمنتخب الشباب" في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "أوضة اللبس"، "منذ المسحة الأولي التي خرجت فيها جميع النتائج السلبية كان كل عملي خارج الإطار الفني، ولم أقابل الكابتن ربيع ياسين في أي مكان، فكيف يصاب ربيع ياسين بالعدوي مني كما صرح طبيب المنتخب!".

وأضاف "قمنا بإجراء كشف طبي كامل علي جميع لاعبي منتخب الشباب قبل السفر لتونس تحت إشراف طبيب المنتخب، والحالة الصحية لجميع اللاعبين بلا استثناء كانت جيدة  ، لا أعرف سبب تغيير طبيب منتخب الشباب لأقواله خلال يوم واحد فقط".
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