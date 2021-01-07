30 دقيقة من المشي يوميا تمنحك 6 فوائد غير متوقعة

يعد المشي جنبًا إلى جنب مع النوم الجيد والنظام الغذائي الصحي فى تجنب الطبيب تمامًا. ما لا يقل عن 15 إلى 30 دقيقة من المشي كل يوم يمكن أن يحسن بشكل كبير ليس فقط المظهر العام للشخص ، ولكن الصحة أيضًا.إليك أبرز 6 فوائد ل 30 دقيقة من المشى يوميا يقدمها موقع برايت سايد:





اقرإ أيضا علاج الحموضة بدون أدوية .. 12 طريقة أغربها الليمون والقرنفل

1. الحد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر

يساعد المشي فى منع الخرف المبكر ومحاربة الزهايمر، وتحسين الصحة النفسية بشكل عام. والحفاظ على مستوى أعلى من الإندورفين.



2. الحفاظ على صحة العيون يساعد المشي فى منع الخرف المبكر ومحاربة الزهايمر، وتحسين الصحة النفسية بشكل عام. والحفاظ على مستوى أعلى من الإندورفين.