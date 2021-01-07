ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

30 دقيقة من المشي يوميا تمنحك 6 فوائد غير متوقعة

الخميس 07/يناير/2021 - 08:30 ص
صدى البلد
Advertisements
لمياء الياسين
يعد المشي جنبًا إلى جنب مع النوم الجيد والنظام الغذائي الصحي فى تجنب الطبيب تمامًا. ما لا يقل عن 15 إلى 30 دقيقة من المشي كل يوم يمكن أن يحسن بشكل كبير ليس فقط المظهر العام للشخص ، ولكن الصحة أيضًا.إليك أبرز 6 فوائد ل 30 دقيقة من المشى يوميا يقدمها موقع برايت سايد:


1. الحد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر
يساعد المشي فى منع الخرف المبكر ومحاربة الزهايمر، وتحسين الصحة النفسية بشكل عام. والحفاظ على مستوى أعلى من الإندورفين.

2. الحفاظ على صحة العيون
المشي يفيد الصحة أيضًا ومحاربة الجلوكوما عن طريق تخفيف ضغط العين.

3. محاربة السكتات الدماغية
وفقًا لجمعية القلب الأمريكية ، فإن المشي يساعد  على تجنب مشاكل القلب عن طريق خفض ضغط الدم المرتفع ومستويات الكوليسترول وتحسين الدورة الدموية.

4. زيادة حجم الرئة
المشي يساعد على  تدفق الأكسجين في مجرى الدم و التخلص من السموم والفضلاتو تخفيف بعض الأعراض المرتبطة بأمراض الرئة.

5. تأثيرات مفيدة على البنكرياس
المشي لممارسة الرياضة هو أداة أكثر فاعلية في الوقاية من مرض السكري من الجري.

6. تحسين الهضم
30 دقيقة من المشي تساعد في تنظيم حركات الأمعاء وتقليل  خطر الإصابة بسرطان القولون عن طريق تحسين الهضم والإمساك.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تحسين المزاج والشعور بالرضا.. 7 فوائد لـ المشى يوميا

علاج تقوية عضلة القلب وحماية من الأمراض

فوائد البطاطا الحلوة

للرجيم والحامل.. تعرف على فوائد العنب الأخضر

ماذا يحدث للجسم عند ممارسة رياضة المشى

فوائد عصير الطماطم.. على الريق وقبل النوم

ترشيحاتنا

واشنطن بوست تتهم ترامب بالفاشية والعنف وتطالب بعزله من منصبه

الشرطة الأمريكية: وفاة 3 أشخاص في محيط مبنى الكونجرس

بعد تعاطيه مادة مخدرة.. ابن يصيب والدته برصاصة قاتلة ويرقص بجوار جثتها

بيولي يكشف أسباب الهزيمة أمام يوفنتوس: نواجه شعورا لم نمر به منذ فترة طويلة

إداري منتخب الشباب السابق يرد على اتهامات طبيب الفراعنة لـ ربيع ياسين.. فيديو

حكم من قال لزوجته أنت طالق ولا يقصد الطلاق.. أمين الفتوى يجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قابلته بجنازة ابنها.. خبر سيئ في حياة مسنة بعد زواجها من مراهق يصغرها بـ 55 عاما

أم شابة تخسر معركتها ضد كورونا بعد ولادة طفلها الأول بـ 4 أيام

مراهقة 14 عامًا تهرب من منزل عائلتها وتترك رسالة مضللة لوالدتها.. تفاصيل