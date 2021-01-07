30 دقيقة من المشي يوميا تمنحك 6 فوائد غير متوقعة

يعد المشي جنبًا إلى جنب مع النوم الجيد والنظام الغذائي الصحي فى تجنب الطبيب تمامًا. ما لا يقل عن 15 إلى 30 دقيقة من المشي كل يوم يمكن أن يحسن بشكل كبير ليس فقط المظهر العام للشخص ، ولكن الصحة أيضًا.إليك أبرز 6 فوائد ل 30 دقيقة من المشى يوميا يقدمها موقع برايت سايد:
1. الحد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر
يساعد المشي فى منع الخرف المبكر ومحاربة الزهايمر، وتحسين الصحة النفسية بشكل عام. والحفاظ على مستوى أعلى من الإندورفين.
2. الحفاظ على صحة العيون
المشي يفيد الصحة أيضًا ومحاربة الجلوكوما عن طريق تخفيف ضغط العين.
3. محاربة السكتات الدماغية
وفقًا لجمعية القلب الأمريكية ، فإن المشي يساعد على تجنب مشاكل القلب عن طريق خفض ضغط الدم المرتفع ومستويات الكوليسترول وتحسين الدورة الدموية.
4. زيادة حجم الرئة
المشي يساعد على تدفق الأكسجين في مجرى الدم و التخلص من السموم والفضلاتو تخفيف بعض الأعراض المرتبطة بأمراض الرئة.
5. تأثيرات مفيدة على البنكرياس
المشي لممارسة الرياضة هو أداة أكثر فاعلية في الوقاية من مرض السكري من الجري.
6. تحسين الهضم
30 دقيقة من المشي تساعد في تنظيم حركات الأمعاء وتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون عن طريق تحسين الهضم والإمساك.
3. محاربة السكتات الدماغية
وفقًا لجمعية القلب الأمريكية ، فإن المشي يساعد على تجنب مشاكل القلب عن طريق خفض ضغط الدم المرتفع ومستويات الكوليسترول وتحسين الدورة الدموية.
4. زيادة حجم الرئة
المشي يساعد على تدفق الأكسجين في مجرى الدم و التخلص من السموم والفضلاتو تخفيف بعض الأعراض المرتبطة بأمراض الرئة.
5. تأثيرات مفيدة على البنكرياس
المشي لممارسة الرياضة هو أداة أكثر فاعلية في الوقاية من مرض السكري من الجري.
6. تحسين الهضم
30 دقيقة من المشي تساعد في تنظيم حركات الأمعاء وتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون عن طريق تحسين الهضم والإمساك.