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أخبار العالم

بيل كلينتون معلقا على أحداث واشنطن: بلادنا تتعرض لهجوم غير مسبوق

الخميس 07/يناير/2021 - 03:18 ص
بيل كلينتون
بيل كلينتون
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محمد عثمان
صرح الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة، شهدت اليوم هجومًا غير مسبوق، وذلك على خلفية أعمال الشغب التي اندلعت قبيل تصويت الكونجرس على فوز الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات.

وقال كلينتون عبر حسابه على موقع "تويتر": "شهدنا اليوم هجومًا غير متوقع على بلدنا ومبنى الكابيتول، والدستور".

وأضاف "الهجوم جاء بعد أربع سنوات من السياسات السامة التي نشرت المعلومات المضللة وتعمدت زرع عدم الثقة في نظامنا وتأليب الأمريكيين ضد بعضهم البعض".

وتابع "ترامب والموالين له، بمن فيهم الكثير من أعضاء الكونجرس، أشعلوا المباراة لإلغاء نتائج الانتخابات التي خسر فيها".

وأردف "لطالما اعتقدت أن أمريكا بُنيت على يد أناس طيبين ويستحقون التقدير وما زلت أفعل".

وفي وقت سابق، اقتحمت حشود من أنصار الرئيس دونالد ترامب الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس. وصعد أنصار الرئيس الأمريكي إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب.

ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وإثر نجاح بعض أنصار ترامب في دخول المبنى، دعت شرطة الكونجرس، أعضاء مجلس النواب، إلى أن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لاستخدامها.

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