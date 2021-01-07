ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد تعيينهما في مجلس النواب.. أحمد صلاح حسني يهنئ حسام غالي وحازم إمام

الخميس 07/يناير/2021 - 05:11 ص
احمد صلاح حسنى
احمد صلاح حسنى
Advertisements
أحمد إبراهيم
نشر الفنان أحمد صلاح حسنى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يهنئ كلا من حسام غالى وحازم إمام لتعيينهما فى مجلس النواب. 

وقال أحمد صلاح حسنى "مبروك لأخواتي وحبايبي المحترمين حازم إمام وحسام غالي دخول مجلس النواب .. بجد مبسوط وسعيد من كل قلبي لهم، أمثله محترمة ومشرفة.. مفيش خلاف عليهما.. نماذج مشرفة للرياضة المصرية .. يا رب التوفيق حازم إمام وحسام غالي.. مجلس النواب".

ويصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتعيين 28 عضوًا بمجلس النواب الجديد 2021 – 2026 وذلك وفقًا لنص قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، في المادة رقم 27، والذي جاء في وفقًا أحكام الدستور، والذي نص في المادة 102 منه على: كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5% ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.

وفي ضوء المادة 102 من الدستور، فقد نصت المادة رقم 27 من قانون مجلس النواب على: "يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يتجاوز نسبة 5 ٪؜ - بمعدل 14 نائبة من أصل 28 نائبا معينًا - من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة والفئات التي يري تمثيلها في المجلس وفقا لأحكام المادتين 243 و244 من الدستور في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية ومن غيرها، وبمراعاة الضوابط الآتية:

- أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب.

- ألا يعين عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.

- ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولي مهام منصبه.

- ألا يعين شخص خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.

 ويتساوى العضو المعين بالعضو بالمنتخب، وينشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب في الجريدة الرسمية طبقا للمادة 28 ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.

وكشفت مصادر عن عدد من الشخصيات العامة التي سيصدر قرار  جمهوري بتعيينها في مجلس النواب خلال ساعات.

وجاءت أبرز الاسماء كالتالي: إبراهيم هنيدي، علي جمعة، والصحفي عماد خليل، حسام غالي، لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، وحازم إمام، لاعب الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، الإعلامية دينا عبد الكريم، المهندسة إيمان العجوز، والدكتور محمد جمال السعيد، الدكتورة درية شرف الدين، والدكتورة منى عمر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

برلمان 2021.. النواب ينتظر أسماء المعينين وحزب الأغلبية يختار مرشحيه لـ اللجان

‎ترقب لصدور قرار الرئيس.. 4 ضوابط لتعيين 28 عضوا في مجلس النواب الجديد‎

4 أيام على برلمان 2021.. مجلس النواب ينتظر أسماء المعينين ودعوة الرئيس

قبل ساعات من إعلان الأسماء.. 9 شروط لتعيين النواب بالمجلس الجديد

أبرزهم حسام غالي وحازم إمام و14 سيدة.. 4 ضوابط لتعيينات مجلس النواب

مصطفى بكري يكشف أسماء جديدة في تعيينات مجلس النواب

ترشيحاتنا

نيللي تنشر صورة مع ابنة شقيقتها الراحلة فيروز.. شاهد

فرج عامر: حسام حسن لمن يدفع أكثر.. ومهاجم الأهلي الراحل من نصيبنا

طرق طبيعية لعلاج التبول اللاإرادي عند الأطفال

الاستقالات تضرب البيت الأبيض بعد أحداث العنف بالكونجرس

ترامب وجمهورية الموز.. حلفاء الرئيس بالكونجرس يتنصلون منه بعد أحداث واشنطن

استقالت للتطوع ومتابعة مرضى كورونا.. قصة ممرضة مصرية تتحدى الوباء: مش خايفة.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مراهقة 14 عامًا تهرب من منزل عائلتها وتترك رسالة مضللة لوالدتها.. تفاصيل

تعرف على سعر فستان نانسي عجرم في حفلها بالقاهرة

بعد تعاطيه مادة مخدرة.. ابن يصيب والدته برصاصة قاتلة ويرقص بجوار جثتها