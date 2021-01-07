بعد تعيينهما في مجلس النواب.. أحمد صلاح حسني يهنئ حسام غالي وحازم إمام

نشر الفنان أحمد صلاح حسنى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يهنئ كلا من حسام غالى وحازم إمام لتعيينهما فى مجلس النواب.

وقال أحمد صلاح حسنى " مبروك لأخواتي وحبايبي المحترمين حازم إمام وحسام غالي دخول مجلس النواب .. بجد مبسوط وسعيد من كل قلبي لهم، أمثله محترمة ومشرفة.. مفيش خلاف عليهما.. نماذج مشرفة للرياضة المصرية .. يا رب التوفيق حازم إمام وحسام غالي.. مجلس النواب".

ويصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتعيين 28 عضوًا بمجلس النواب الجديد 2021 – 2026 وذلك وفقًا لنص قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، في المادة رقم 27، والذي جاء في وفقًا أحكام الدستور، والذي نص في المادة 102 منه على: كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5% ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.





وفي ضوء المادة 102 من الدستور، فقد نصت المادة رقم 27 من قانون مجلس النواب على: "يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يتجاوز نسبة 5 ٪؜ - بمعدل 14 نائبة من أصل 28 نائبا معينًا - من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة والفئات التي يري تمثيلها في المجلس وفقا لأحكام المادتين 243 و244 من الدستور في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية ومن غيرها، وبمراعاة الضوابط الآتية:





- أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب.





- ألا يعين عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.





- ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولي مهام منصبه.





- ألا يعين شخص خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.





ويتساوى العضو المعين بالعضو بالمنتخب، وينشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب في الجريدة الرسمية طبقا للمادة 28 ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.





وكشفت مصادر عن عدد من الشخصيات العامة التي سيصدر قرار جمهوري بتعيينها في مجلس النواب خلال ساعات.



