تقرير.. ربيع ياسين يرد على الاتهامات التى طالته مع منتخب الشباب فى تونس وينتقد تقرير الجبلاية

رد ربيع ياسين مدرب منتخب مصر الشباب لكرة القدم على كل الاتهامات التي وجهت له عن تسببه في أزمة كورونا لبعثة الفريق في تونس وخروج الفريق بعدما لم يلعب ولا مباراة.

رد ربيع ياسين مدرب منتخب مصر الشباب لكرة القدم على كل الاتهامات التي وجهت له عن تسببه في أزمة كورونا لبعثة الفريق في تونس وخروج الفريق بعدما لم يلعب ولا مباراة.

واستضاف احمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، مدرب منتخب مصر للشباب ربيع ياسين عبر برنامجه اوضة اللبس على قناة النهار للحديث والرد على الأزمة التى تسببت فى إصابة نصف لاعبي منتخب الشباب بكورونا وعدمخوض منافسات بطولة شمال أفريقيا.

السفر بدري

وفى البداية تحدث ربيع ياسين قائلا : "السفر إلى تونس مبكرا كان بقرار من وليد منظور رئيس الجهاز الطبي خوفا من إصابة بعض اللاعبين بفيروس كورونا. وعلى ضوء استشارته، كتبت مذكرة طلب للسفر المبكر إلى اتحاد الكرة ، يقولون أنني سافرت مبكرا وهذا سبب ما حدث؟ ليبيا أيضا سافرت مبكرا، والجزائر أقامت معسكر خارجي في أوروبا".





وأضاف "طبيب المنتخب قال إنني مصاب بـ كورونا من وقت تواجدي في مصر؟ مسحتي سلبية قبل السفر، وبالمنطق كيف سأسافر إلى تونس بـ مسحة إيجابية؟ من العيب ترديد هذا الكلام على ربيع ياسين. أنا علمت هذا الجيل الوطنية وحب الوطن، ما من نشيد وطني إلا ويحفظونه الآن. هل تعلمون أنني جلبت مدرب أحمال بدنية، وطبيب تغذية، ومدرب حركي على نفقتي لهذا المنتخب حرصا مني على تعليمهم؟".





عدد لاعبي منتخب الشباب





واسترسل ياسين قائلا :" "لاموا علي السفر بـ 26 لاعبا فقط. سافرنا بـ 26 لاعبا فقط بطلب من جمال محمد علي المشرف على المنتخب توفيرا للنفقات ، قائمة بطولة شمال إفريقيا بالأساس كانت 20 لاعب فقط، وأنا من اقترحت على اتحاد الكرة بأن يقترحوا على اتحاد شمال إفريقيا لزيادتها إلى 30 لاعبا بسبب الظروف، على أن يتحمل كل اتحاد مصاريف إقامة 10 لاعبين. فكيف يعقل بأنني سأرفض السفر بـ 30 لاعبا؟".





الإجراءات الوقائية





وأضاف ربيع ياسين : "قالوا أنني كنت أستخدم حافلة واحدة هناك في تونس وسكنت كل لاعبين في غرفة واحدة. هذه أمور تنظيمية خاصة بـ تونس، وكانوا يخصصون حافلتين بالفعل لكن تسكين كل لاعبين في غرفة واحدة ليس بيدي. هل لو توفر لنا الأمر كنت سأقول لا أريد كل لاعبين في عرفة واحدة؟".





"فوجئت بـ محمود صابر وهو لاعب معنا يلعب في النجم الساحلي بحافلة الفريق في تونس. أنا من وقفت في لحظتها وسألت طبيب المنتخب هل خضع هذا اللاعب لمسحة قبل انضمامه لنا؟".





"عبد الرحمن العشري أحد لاعبي المنتخب أخطر الطبيب هناك بأنه فقد حاسة التذوق لكنه يشم بشكل طبيعي، وطبيب المنتخب أخطره بأنه لا يعاني أي شيء ووافق على مشاركته في المران دون مسحة طبية".



