ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الاهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري

الخميس 07/يناير/2021 - 09:52 ص
مران الأهلي صورة
مران الأهلي " صورة أرشيفية"
Advertisements
عبدالحكيم ابو علم

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالاهلي تدريباته اليوم بإستاد مختار التتش علي أن يختار بعدها الجهاز الفني قائمة من 22 لاعبًا للدخول بهم في معسكر مغلق ليلة المباارة إستعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا مساء غد ضمن منافسات مسابقة الدوري.

فيما أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني أن الفريق حقق نتيجة جيدة بالفوز على سونيديب بطل النيجر برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وقال أن الفريق حقق عدة مكاسب أولها التأهل لدور المجموعات والثاني مشاركة بعض اللاعبين العائدين من الإصابات مثل سعد سمير، بالإضافة إلى عودة بعض المصابين بكورونا التي حرمتنا من لاعبين كثيرين خلال الفترة الماضية.

وأضاف: "تغيير طريقة اللعب بسبب ظروف الغيابات واللاعبين المتاحين، وليس لأي سبب آخر، نقوم بالتبديل بين طرق اللعب لكي تناسب اللاعبين المتاحين في قائمة كل مباراة، وكذلك وفقًا للمنافس الذي يواجهنا سواء محليا أو إفريقيا".

 وأوضح:"كل شخص له حلم في عمله وله طموحات يبحث عن تحقيقها.. وأي مدرب وفريق لديه حلم تحقيق كأس العالم للأندية، لكن واقعيًّا صعب أن أتحدث بهذه الصيغة، وكل ما نبحث عنه الآن هو تمثيل مشرف لإفريقيا في كأس العالم، وأن يظهر الأهلي بما يستحقه من مكانة في هذه البطولة..أعد الجماهير بالمنافسة على تحقيق لقب السوبر المحلي والسوبر الإفريقي .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

استعدادا للدوري.. سيراميكا كليوباترا يختتم معسكر الإسماعيلية

مران خفيف في ختام تدريبات سيراميكا كليوباترا استعدادا لمواجهة البنك الأهلي

مسحة طبية للاعبي الأهلي قبل رحلة النيجر

لمواجهة سونيديب بدوري أبطال إفريقيا.. بعثة الأهلي تتوجه إلى النيجر غدًا

الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة سونيديب بدوري أبطال إفريقيا

سيراميكا كليوباترا يختتم تدريباته في السويس استعدادا لـ بيراميدز| صور

ترشيحاتنا

الجرام يصل لـ 955 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الخميس 7-1-2021

مجلس النواب الأمريكي يرفض الاعتراض على نتائج الانتخابات في بنسلفانيا

مدحت شلبي يوجه رسالة للنادي الأهلي بإعارة مروان محسن.. لهذا السبب

أخبار الرياضة اليوم 7 - 1 - 2021.. ربيع ياسين يروي كواليس أزمة تونس.. مصطفى محمد يكشف عن أزمته مع إدارة الزمالك والنادي يرفض الرد

غارق في النوم.. أول رسالة يوجهها المتهم في قضية فيرمونت بعد إخلاء سبيله

الأهلي يفتح الباب لإعارة مروان محسن حتى نهاية الموسم

Advertisements

خاص| المساكني يقترب من خلافة ساسي في الزمالك

الثعلب تحت القبة.. السيرة الذاتية لحازم إمام عقب دخول مجلس النواب

فرج عامر: حسام حسن لمن يدفع أكثر.. ومهاجم الأهلي الراحل من نصيبنا

الأهلي يفتح الباب لإعارة مروان محسن حتى نهاية الموسم

الزمالك يرفض الرد على مصطفى محمد ويكشف عن عرض الوصل الإماراتي لـ زيزو

مدحت شلبي يوجه رسالة للنادي الأهلي بإعارة مروان محسن.. لهذا السبب

نالا ثقة الرئيس.. اتحاد الكرة يهنئ حازم إمام وحسام غالي بعضوية النواب

للتبرع لـ القلعة البيضاء.. قناة الزمالك تطرح مبادرة لفتح حساب بنكي جماهيري

شكرا إنك زوجتي.. أحمد مرتضى منصور يحتفل بعيد زواجه.. صورة

تقرير.. ربيع ياسين يرد على الاتهامات التى طالته مع منتخب الشباب فى تونس وينتقد تقرير الجبلاية

الاهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري

أخبار الرياضة اليوم 7 - 1 - 2021.. ربيع ياسين يروي كواليس أزمة تونس.. مصطفى محمد يكشف عن أزمته مع إدارة الزمالك والنادي يرفض الرد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخر تحديث لأسعار شيفروليه اوبترا و كابتيفا 2021 اليوم في مصر .. صور

أسعار سيارات ام جي في مصر 2021 .. صور

قابلته بجنازة ابنها.. خبر سيئ في حياة مسنة بعد زواجها من مراهق يصغرها بـ 55 عاما