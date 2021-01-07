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رياضة

الأهلي يفتح الباب لإعارة مروان محسن حتى نهاية الموسم

الخميس 07/يناير/2021 - 09:54 ص
مروان محسن
مروان محسن
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القسم الرياضي

رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي فكرة إعلان موقفه صراحة في إعارة مروان محسن إلي نهاية الموسم ، وفتح بيتسو موسيماني المدير الفني لباب لإمكانية رحيل مهاجمه لمدة 6 شهور ولكن دون إعلان ذلك علنًا حتي لا تنكسر علاقته بمروان الذي سيعود مع نهاية الموسم دون شك.

ويري الجهاز الفني للاهلي أن مروان محسن يعاني من ضغوط نفسية وعصيبة فائقة من جميع المستويات ولم يعد يحتمل النقد الجماهيري والإعلام، لذا فالافضل هو الإعارة حتي نهاية الموسم للحصول علي فرصته في العودة إلي مستواه.

ويدور صراع داخلي حول قصة مروان محسن، فاللاعب من جانبه يرغب في البقاء للعب في كأس العالم للاندية أول فبراير لكنه أيقن دون شك أنه بات المهاجم الثالث في ترتيب أولويات الجهاز الفني فالأول محمد شريف والثاني والترب واليا القادم من الجونة ، بجانب أن مروان نفسه لم يعد قادرًا علي تحمل الضغط الجماهيري.

وتلقي مروان محسن فعليًا إتصالات ودية من مسئولي بيراميدز للحصول علي خدماته علي سبيل الإعارة أو البيع النهائي وهو ما وافق عليه اللاعب لكن مسئولي الأهلي يرون أنه  اذا أراد الرحيل فسيكون للاتحاد أو سموحة أو اي ناد اخر بخلاف الفريق السماوي.

ورفضت لجنة التخطيط بالأهلي فكرة الاستغناء النهائي عن مروان محسن ولكن منحته فرصة الخروج للإعارة بهدف الحصول علي فرصة المشاركة اساسيًا والتخلص من الضغوط والعودة في نهاية الموسم، فيما سادت حالة من الغضب الشديد داخل الأهلي تجاه زكريا ناصف عضو لجنة التخطيط بسبب طرحة لفكرة التعاقد مع عمرو ورده من الأساس وتسريب الأمور لوسائل الإعلام وهو شئ لم يعتاده مسئولي الأهلي.
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