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محافظ الغربية: تكلفة تطوير مناطق طنطا 411 مليون جنيه بمساعدة صندوق تطوير العشوائيات

الخميس 07/يناير/2021 - 11:25 ص
محافظ الغربية
محافظ الغربية
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ياسمين القصاص
قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إنه انطلاقا من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير عواصم المحافظات وتحديدًا طنطا والمحلة بصفتها من أكثر المدن المكتظة بالسكان، أجرت المحافظة دراسة لتطوير وإنشاء مدينة جديدة باسم "طنطا الجديدة"، وهي أول مدينة ذكية على مستوى الدلتا، حيث ستكون صديقة للبيئة ورقمية وحضارية وهي نموذج مصغر للعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة تقدر بنحو 298 فداناً.

وأضاف"محافظ الغربية"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر الفضائية المصرية، مع الإعلامية منة الشرقاوي، أن الغرض من تدشين المدينة الجديدة هو خلخلة الكثافة السكانية الموجودة في طنطا وفك الاختناقات المرورية، لافتًا إلى أنها ستدشن على 3 مراحل، الأولى منطقة المصالح الحكومية حيث سيجرى نقل كل المصالح الحكومية الموجودة داخل طنطا إلى طنطا الجديدة مع وجود منطقة خدمات بها مسجد وكنيسة ونادي وفرع لجامعة أجنبية ومنطقة ترفيهي ومنطقة مطاعم.
 
وتابع: "المنطقة الثانية ستحتوي على 112 عمارة إلى جانب منطقة أخرى للأبراج السكانية بواقع 473 يبلغ ارتفاع الواحد منها 11 دوراً، إلى جانب منطقة للفيلات بواقع 150 فيلا"، لافتًا إلى أن مدينة طنطا الجديدة ستستوعب 25 ألف أسرة بعيدًا عن النقاط المرورية المزدحمة في طنطا، مضيفا أن الرئيس السيسى دائما يهتم فى قضية القضاء على العشوائيات، وذلك يعود إلى أنها بؤرة تخرج منها العديد من المشاكل.

وأوضح"رحمى"، أن توجد بمحافظة الغربية 37 منطقة عشوائية، ومنهم 4 مناطق تمثل خطورة داهمة، فقامت المحافظة بتطوير منطقة الكندليه بطنطا، بتكلفة تصل إلى 55 مليون جنية، إضافة إلى بناء 7 عمارات مكونة من 170 وحدة سكنية، حيث أن تم نقل السكان من المناطق ذات الخطورة إلى تلك العمارات الجديدة.

وأكد، أن يوجد مشروع أيضا لتطوير 7 مناطق عشوائية، سواء كانت فى المحلة أو طنطا، بتكلفة 411 مليون جنية بمساعدة صندوق تطوير العشوائيات.

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