لا تستجيبوا.. الصحة السعودية تحذر المواطنين من هذه الرسالة

وجهت الصحة السعودية، اليوم الخميس، تحذيرا للمواطنين من التجاوب من إحدى الرسائل النصية التى قد تصل على هواتفهم.





ووفقا لصحيفة "عكاظ " السعودية، نشرت وزارة الصحة، تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، حذرت فيها من الاستجابة لإحدى رسائل الـ SMS المتداولة والتي تدعو إلى التقدم بحجز موعد لتلقي لقاح كورونا.





وأكدت الصحة السعودية أن هذه الرسالة تحتوي على رابط إلكتروني مشبوه.





وشددت الصحة السعودية في تغريدتها بأن مثل هذه الرسائل لا تصدر من قبل الوزارة.





وفي سياق أخر، تلقى وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، اليوم الخميس، الجرعة الثانية من لقاح كورونا





وكان وزير الصحة السعودي أول من تلقى الجرعة الأولى من لقاح "كورونا" في المملكة العربية السعودية.



