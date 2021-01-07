ضبط 2 طن و 700 كيلو من خام الذهب فى حملة بأسوان

نجحت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان اليوم في إلقاء القبض علي متهم بحوزته 54 جوالا من أحجار الكوارتز التى يستخرج منها خام الذهب.





وكان قد تلقى اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير أمن أسوان ، إخطارًا يفيد بشن حملة في مجال ضبط المنقبين عن خام الذهب، وتمكنت من ضبط متهم أثناء قيادته سيارة على متنها 54 جوال تزن حوالي 2 طن و700 كيلو جرام من أحجار الكوارتز التى يستخرج منها خام الذهب.









كما عثر بحوزة المتهم على أدوات تستخدم فى التنقيب عن الذهب وهى: "هيلتي واسطوانة بوتاجاز وخزان مياه فارغ كبير"، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة التى تولت التحقيق بعد تحرير المحضر اللازم للواقعة.









وأقرأ أيضًا :وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أعلن أنه جارى التنسيق مع وزارة النقل وجهاز التعمير لإنشاء طريق دائرى بطول 7 كم يربط الطريق الإقليمى الشرقى الجارى تنفيذه بطول 23 كم بنظام البلاطات الخرسانية وبتكلفة 593 مليون جنيه بمحور وكوبرى الخزان البديل الحر الجارى تنفيذه بطول 5,5 كم مما يساهم فى خلق محور مرورى جديد يمتد من جنوب شرق المدينة إلى غربها وخاصة لتحويل حركة النقل الثقيل من داخل المدينة سواء لمنتجات المحاجر أو مصنع كيما .