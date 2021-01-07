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أخبار العالم

بعد انقطاع التيار الكهربائي.. صحة جدة: تفعيل خطة الطوارئ بمستشفى الملك فهد

الخميس 07/يناير/2021 - 01:08 م
السعودية
السعودية
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أمينة الدسوقي
أعلنت صحة جدة، اليوم الخميس، أنه تم تفعيل خطة الطوارئ ونقل جميع المنومين في العناية الحرجة بمستشفى الملك فهد، وذلك بعد انقطاع التيار الكهربائي بشكل جزئي عن المستشفى.

وذكرت صحة جدة -عبر تويتر- أنه نظرًا لانقطاع التيار الكهربائي بشكل جزئي عن مستشفى الملك فهد بجدة، نتيجة لعطل طارئ، وحرصًا على ضمان سلامة المرضى المنومين في العناية الحرجة، فقد تم تفعيل خطة الطوارئ ونقل جميع المرضى للأقسام المجهزة داخل المستشفى بنجاح، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة عاجل.

وكان قد أطلق وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي خدمة الجواز الصحي عبر تطبيق توكلنا، حيث تهدف هذه الخدمة إلى التأكيد بأن الشخص قد أكمل جميع الجرعات الخاصة بلقاح فيروس كورونا وأصبح "محصّن" ضد الفيروس.

كما تلقى وزير الصحة السعودي صباح اليوم الخميس في مركز لقاحات كورونا في الرياض الجرعة الثانية من لقاح كورونا وذلك ضمن خطة اللقاحات التي تنفذها وزارة الصحة.

وأعرب الربيعة عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين و ولي عهده، على رعايتهم الكريمة واهتمامهم المتواصل للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين واتخاذ كافة الاحترازات الوقائية لحمايتهم من فيروس كورونا والحد من انتشاره، مثمنًا حرص القيادة الحكيمة على توفير اللقاح الآمن والمعتمد دوليًا في وقت قياسي وإتاحته للمواطنين والمقيمين، وهو ما أسهم في تميز المملكة وجعلها من أفضل دول العالم في مواجهة جائحة كورونا.

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