محافظ سوهاج: 4.4 مليار جنيه فاتورة إنجاز 307 مشروعات في 2020

قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج إن عام 2020م شهد إنجاز 307 مشروعا بمختلف القطاعات باستثمارات بلغت 4 مليار 400 مليون جنيه، ساهمت في توفير العديد من الخدمات للمواطنين ونقل المحافظة نقله نوعية لتحقيق التنمية المستدامة ضمن رؤية القيادة السياسية مصر 2030م.





قطاع التعليم:





وأوضح "الفقي" أن العام المنقضي شهد الانتهاء من إنشاء 65 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية ضمت 950 فصل دراسي جديد، بتكلفة 355 مليون جنيه، موزعة على الإدارات التعليمية المختلفة، ساهمت في تقليل كثافة الطلاب بالفصول، وتحسين جودة العملية التعليمية.





قطاع التعليم العالي:





وفي قطاع التعليم العالي فقد تم إنشاء مبنى مركز الأبداع والفنون بجامعة سوهاج، دعما من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتكلفة بلغت 100 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنشاء مبنى المحلب الآلي بمزرعة الجامعة بتكلفة بلغت 2 مليون جنيه، بالاضافة الى انشاء وحدة الحالات الحرجة لطب الاطفال بمستشفى سوهاج الجامعي بتكلفة 11 مليون جنيه.





قطاع الصحة:





ولفت إلى أنه فى قطاع الصحة تم الانتهاء من عدد 7 مراكز أمومة وطفولة، بتكلفة بلغت 69 مليون و700 ألف جنيه، والانتهاء من تطوير مستشفى الصدر بجزيرة شندويل بتكلفة 20 مليون جنيه، وتطوير مستشفى حميات سوهاج بتكلفة 10 مليون جنيه، بالاضافة الى الانتهاء من انشاء مستشفى الصحة النفسية بسوهاج بتكلفة 70 مليون جنيه.





كما تم إنشاء المستشفى الجامعي الجديد بمدينة سوهاج الجديدة بتكلفة 558 مليون جنيه، بالإضافة إلى استكمال أعمال تطوير مستشفى جرجا بتكلفة 219 مليون و908 ألف جنيه ومستشفى جهينة بتكلفة 180 مليون و 448 ألف جنيه ومستشفى دار السلام بتكلفة 164مليون و679 ألف جنيه.









قطاع الشباب والرياضة:





وبالنسبة لقطاع الشباب والرياضة فقد تم الانتهاء من إنشاء عدد 3 ملعب نجيل صناعي، وتم استكمال إنشاء مباني إدارية لعدد 10 مراكز شباب، وإنشاء مبنى إداري وملعب وسور لمركز شباب نزلة الدويك بمركز طما ، بتكلفة إجمالية بلغت 12.36 مليون جنيه.





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قطاع التضامن الاجتماعي:





وفي مجال التضامن الاجتماعي تم الانتهاء من إنشاء 3 مراكز خدمات اجتماعية بقرية فزارة بجهينة، وقرية مشطا بطما، وقرية الشورانية بالمراغة بتكلفة اجمالية بلغت 5 مليون و450 ألف جنيه.





قطاع التموين:





ونوه "الفقي" إلى أنه في قطاع التموين شهد عام 2020 الانتهاء من 11 مشروع ، منها أنشاء 3 مبانى جديدة لادارات تموين المنشاة واخميم وجرجا بتكلفة بلغت 5 مليون و316 الف جنيه، بالاضافة الى انشاء 8 مراكز خدمة مواطنين بالكوثر وبندر دار السلام وبندر جهينة وبندر اخميم وجزيرة شندويل واولاد يحى بحرى وبندر المنشاة وبندر سوهاج.





قطاع مياه الشرب والصرف الصحي:





وأشار محافظ سوهاج إلى أنه تم الانتهاء من 15 مشروعا في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، منها 5 محطات مياه، و10 محطات صرف صحي، بتكلفة إجمالية بلغت مليار و121 مليون جنيه، لافتا الى أن مديرية الإسكان بالمحافظة قامت بالانتهاء من عمليات الإنشاء والتطوير لمنطقتي آثار الحواويش بمركز أخميم، وإتريبس بالشيخ حمد بمركز سوهاج، وإنشاء وحدة مرور بمركز طما، بالإضافة إلى وحدة مطافي، وسوق حضري، ووحدة مرور بمركز جهينة، وتطوير مرسى ناصر السياحى بتكلفة إجمالية 30 مليون و600 ألف جنيه.





قطاع المجتمعات العمرانية الجديدة:





وبالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة فقد تم إنشاء 36 عمارة سكنية ضمن مشروع الاسكان الاجتماعي بمدينة أخميم الجديدة بتكلفة بلغت 116 مليون و700 ألف جنيه، ، وكذلك محطة معالجة الصرف الصحي بطاقة 12000م3/يوم " معالجة ثلاثية" بمدينة سوهاج الجديدة بتكلفة 194 مليون جنيه.





قطاع الكهرباء:





وأشار إلى أن قطاع الكهرباء شهد الانتهاء من 3 مشروعات بتكلفة مليارو250 مليون جنيه، منها " مشروع محطة محولات شرق سوهاج 500ك.ف، واستبدال محولات ورفع كفاءة الشبكات بمختلف مراكز المحافظة، وتدعيم شبكات الإنارة وأعمدة الكهرباء.





قطاع الطرق والكباري:





وفي قطاع الطرق تم الانتهاء من رصف 139 طريق بطول 273 كيلو بكافة مدن وقرى المحافظة، والانتهاء من توسعة الكورنيش الغربي بمدينة سوهاج ، بالإضافة إلى إنشاء كوبري مشاه أعلى السكة الحديد بمركز المنشاة "، وذلك بتكلفة إجمالية 510 مليون و400 ألف جنيه، بالإضافة إلى استكمال الأعمال الإنشائية لكوبري البلينا على السكة الحديد بتكلفة 257 مليون جنيه وكوبري جرجا أعلى السكة الحديد بتكلفة 44 مليون جنيه وكوبري الثقافة بتكلفة 300 مليون جنيه.





قطاع الري:





وفي قطاع الري تم الانتهاء من 15 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت 43 مليون و100 ألف جنيه، منها " إنشاء عدد 5 كباري مشاة على الترع والمصارف ، وتأهيل وتبطين عدد 6 ترع بمركزى أخميم وطهطا، وتغطية ترعة المساعيد، وعملية تجميل وتبطين كورنيش النيل بناحية أبو شوشة بطول 750 متر، بالإضافة إلى إحلال وتجديد كوبري أعلى مصرف أخميم البحري، وعملية حماية جوانب نهر النيل .





قطاع التنمية الصناعية:





وفى مجال التنمية الصناعية تم الانتهاء من انشاء مجمع الوحدات الصناعية بالمنطقة الصناعية بغرب جرجا والذى يضم 178 وحدة صناعية تم طرحها للشباب ضمن المبادرة الرئاسية "مصنعك جاهز بالترخيص"، بالإضافة إلى وضع حجر الأساس لمشروع أعمال البنية التحتية للمناطق الصناعية بغرب طهطا وغرب جرجا بتكلفة إجمالية 4.1 مليار جنيه تم صرف مبلغ 2.4 مليار جنيه منها بالفعل.





قطاع التجميل:



