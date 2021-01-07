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محافظات

صحة الغربية: لجان على مدار الساعة لمتابعة الأكسجين بمستشفيات العزل

الخميس 07/يناير/2021 - 01:07 م
لجان على مدار الساعة
لجان على مدار الساعة لمتابعة الأكسجين بمستشفيات العزل
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احمد علي
تابعت لجنة مديرية الصحة المشكلة بقيادة الدكتورة هيام أبو حمر، مدير إدارة الطب العلاجي بقرار من الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، باستكمال جولاتها الميدانية.

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وجاء ذلك للوقوف من أرض الواقع على مدى جاهزية المستشفيات بتوافر الأوكسجين وتوفير احتياطي آمن وذلك لمواجهة الاحتياج الزائد .

كما وجّه الدكتور عبد الناصر الإسراع في تنفيذ تركيب شبكات اكسجين إضافية لاستقبال أعداد أكثر من الطاقة الاستيعابية الحالية، وذلك من خلال التعاقد مع المصانع المتخصصة في تعبئة الأوكسجين.

كما أعلن الدكتور هشام شيحة مدير إدارة المستشفيات أنه قد تم تركيب تانك اكسجين 10 آلاف لتر في مستشفى كفر الزيات العام وذلك لمواجهة الاحتياج الزائد  لمرضى فيروس كورونا المستجد.

كما أوضح أنه تم ملء التانك من قبل الشركة مع تزويد المستشفى بعدد 60 أسطوانة اكسجين ليصبح عدد أسطوانات المستشفى 140 أسطوانة لتخفيف معاناة مرضى كورونا. وتقديم الرعاية الصحية بالشكل المطلوب.
صحة الغربية: لجان على مدار الساعة لمتابعة الأكسجين بمستشفيات العزل
صحة الغربية: لجان على مدار الساعة لمتابعة الأكسجين بمستشفيات العزل
صحة الغربية: لجان على مدار الساعة لمتابعة الأكسجين بمستشفيات العزل
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