ثقافة كفر الشيخ تناقش تكنولوجيا الواقع الافتراضي

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية بمواقع فرع ثقافة كفر الشيخ، حيث عقد بيت ثقافة بيلا محاضرة بعنوان "تكنولوجيا الواقع الافتراضي" حاضرها د. دميان مرقص الذي عرف الواقع الافتراضي بأنه مصطلح ينطبق على محاكاة الحاسوب للبيئات التي يمكن محاكاتها ماديًا في بعض الأماكن في العالم الحقيقي، وذلك في العوالم الخيالية.





وأوضح أن أحدث بيئات الواقع الافتراضي هي في المقام الأول التجارب البصرية، ويتم عن طريق العرض على شاشة الكمبيوتر أو من خلال عرض مجسم خاص، ولكن بعض المحاكاه تتضمن معلومات حسية إضافية مثل الصوت من خلال مكبرات الصوت أو سماعات الرأس، وبعض الأنظمة المتقدمة لمسية وتشمل المعلومات عن طريق اللمس، والمعروفة عموما باسم قوة ردود الفعل، في التطبيقات الطبية والألعاب الإلكترونية، وعلاوة على ذلك الواقع الافتراضي يغطي بيئات الاتصال عن بعد ،والتي توفر للمستخدمين وجود ظاهري مع مفاهيم التواجد عن بعد إما من خلال استخدام أجهزة الإدخال القياسية مثل لوحة المفاتيح والفأرة، أو من خلال أجهزة متعددة الوسائط مثل السلكية والقفازات.





أكد دميان انه لا يمكن لبيئة المحاكاه أن تكون مشابهة للعالم الحقيقي لاستحالة خلق تجربة نابضة بالحياة، على سبيل المثال في محاكاة لطيار المقاتلة أو التدريب أو أنها يمكن أن تختلف اختلافا كبيرا عن الواقع، كما هو الحال في ألعاب الواقع الافتراضي. وفي الوقت الراهن من الصعب جدا خلق واقع افتراضي عالي الدقة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى القيود التقنية على تجهيز القوة، دقة وضوح الصورة، وعرض النطاق الترددي.





وناقش قصر ثقافة دسوق كتاب بعنوان "بورسعيد بوابة التاريخ" تأليف محمد الشافعي، وتحدثت مي عامر عن بورسعيد بأنها مدينة مصرية ساحلية تعرف باسم المدينة الباسلة التي برز فيها دور بورسعيد الفدائي حتى جلاء المعتدين فى 1956 وظل تاريخها متأثرا بتاريخ مصر متفاعلا مع الأحداث الوطنية، ونفذ قصر ثقافة فوه ورشة فنية بمناسبة رأس السنة الميلادية مع الفنانة رانيا الكومي.



