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فن

أخبار الفن| حقيقة إصابة فيروز وسما المصري بـ كورونا.. أول تعليق من رامي صبري على أزمة أغاني عمرو دياب

الخميس 07/يناير/2021 - 04:01 م
صدى البلد
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آيه عاطف
نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالحالة الصحية للفنانين ومواجهتهم لـ فيروس كورونا في الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:


شهدت الساحة الغنائية رواجا فنيا ملحوظا، خلال الفترة القليلة الماضية حيث قام عدد من النجوم بطرح البوماتهم الغنائية بجانب عدد من الأغاني السينجل، نستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

عرضت قناة الحياة الفيلم الوثائقي "الوحيد.. هي دي الحكاية" بعد رحيل الكاتب العظيم والكبير وحيد حامد.

أكد الفنان رامي صبري، إنه لا يريد إضافة أي تفاصيل جديدة تخص أزمة أغنية "شكرًا" لـ عمرو دياب.

وبسؤال رامي صبري، عن تفاصيل الأزمة قال في تصريح لـ "صدى البلد": "خلاص بوست وخلص الموضوع عندي".

دعمت الفنانة هنا الزاهد، زميلتها الفنانة حورية فرغلى، في الأزمة التي تمر بها خلال الفترة الحالية، نتيجة غياب أصدقائها والمقربين لها بعد أزمة تشوّه وجهها نتيجة عدد من عمليات التجميل بعد كسر أنفها في حادث منذ فترة.

هنأت الفنانة يسرا جمهورها بعيد الميلاد المجيد، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ونشرت يسرا صورة للعذراء مريم وعلقت قائلة: "قال تعالى:{إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِين} [آل عمران - الآية ٤٥]".

شغلت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان متابعيها وجمهورها حول العالم بسبب انفصالها عن زوجها مغني الراب الأمريكي كاني ويست بعد زواج استمر 7 سنوات وأثمر عن 4 أطفال. 

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن إصابة الفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز بفيروس كورونا قبل أن تنفي أسرتها هذه الأنباء لاحقا.

تصدّرت الفنانة سما المصري، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

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