أخبار الفن| حقيقة إصابة فيروز وسما المصري بـ كورونا.. أول تعليق من رامي صبري على أزمة أغاني عمرو دياب

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالحالة الصحية للفنانين ومواجهتهم لـ فيروس كورونا في الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

شهدت الساحة الغنائية رواجا فنيا ملحوظا، خلال الفترة القليلة الماضية حيث قام عدد من النجوم بطرح البوماتهم الغنائية بجانب عدد من الأغاني السينجل، نستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

عرضت قناة الحياة الفيلم الوثائقي "الوحيد.. هي دي الحكاية" بعد رحيل الكاتب العظيم والكبير وحيد حامد.

أكد الفنان رامي صبري، إنه لا يريد إضافة أي تفاصيل جديدة تخص أزمة أغنية "شكرًا" لـ عمرو دياب.





وبسؤال رامي صبري، عن تفاصيل الأزمة قال في تصريح لـ "صدى البلد": "خلاص بوست وخلص الموضوع عندي".