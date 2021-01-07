أخبار التوك شو.. طبيب يكشف مدة انتقال عدوى فيروس كورونا بين شخصين.. وسلالة كورونا الجديدة تنتشر بين الشباب فى الخارج أكثر ودون أعراض.. فيديو

تناولت برامج التوك شو، اليوم الخميس، عديد من اللقاءات والقضايا المهمة ونستعرض أبرزها فى السطور التالية..













قال الدكتور حسام أمين، رئيس قسم الحالات الحرجة بمستشفى نيويورك، إنه حدث تحورات فقط بفيروس كورونا وقد ظهرت هذه التحورات في انجلترا، مشيرا إلى أنها تعتبر تحورات سجعل الفيروس يدخل إلى الخلايا بصورة أسرع.





وأضاف - خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"-أن تحورات فيروس كورونا الجديدة جعلته ينتشر بصورة أسرع، موضحا أنه أدى إلى إصابة ضعف العدد الذي كان موجودا بالموجة الأولى.













قال الدكتور حسام أمين، رئيس قسم الحالات الحرجة بمستشفى نيويورك، إنه عند تناول اللقاح الخاص بكورونا وحقنه يحدث ألم فى الزراع التى تم حقنه، مشيرا إلى أن هذا الألم يستمر لمدة يوم أو يومين، حيث أنها تعد أخطر عرض يحدث نتيجة تأثيره.





وأضاف "أمين" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر2"، أنه هناك عدد من الأشخاص حدث لهم حرارة بسيطة لمدة أربع ساعات بعد عشر أو ثمان ساعات من حقن اللقاح، بالإضافة إلى حدوث هدان فى الجسم أول يوم من تناوله له.













استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم، الخميس 7- 1-2021، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر.









أسعار الذهب اليوم فى مصر





وسجل سعر جرام الذهب من عيار 18 سجل 720 جنيها، وسجل الذهب عيار 21 سجل 835 جنيهًا، وذلك بحسب آخر تحديث لشاشة أسعار الذهب بمحلات الصاغة.









وسجل جرام الذهب عيار 24 سجل 955 جنيها، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 6760 جنيهًا، وبلغت أونصة الذهب 190 0دولارا اليوم الأربعاء الموافق 6 يناير 2021.









قال الدكتور شعبان عبد الجواد، المشرف العام على الإدارة المركزية للآثار المستردة، إن الإدارة المركزية للأثار المستردة تم إنشاؤها بقرار من الأمين العام الأسبق الدكتور زاهى حواس عام 2002، لمتابعة كل ما يعرض من الأثار المصرية بالخارج، والعمل على إسترداد ما خرج من مصر بطريقة غير شرعية.





وأضاف "عبد الجواد" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الآثار المصرية كانت تباع وتشترى حتى عام 1983، موضحا أن خلال عهد محمد على أهدى متحف كامل وهو متحف بولاق لفرنسا مقابل الساعة الموجودة فى القلعة الآن.













صادق الكونجرس الأمريكى على فوز بايدن بالرئاسة، وصدق الكونجرس الأمريكى على إحصاء أصوات المجمع الانتخابى.





وكانت قد بدأت منذ قليل جلسة لمجلسي الشيوخ والنواب بالكونجرس الأمريكي لنظر التصديق على إحصاء أصوات المجمع الانتخابي الذي أسفر عن فوز جو بايدن بالرئاسة.









قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إنه انطلاقا من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير عواصم المحافظات وتحديدًا طنطا والمحلة بصفتها من أكثر المدن المكتظة بالسكان، أجرت المحافظة دراسة لتطوير وإنشاء مدينة جديدة باسم "طنطا الجديدة"، وهي أول مدينة ذكية على مستوى الدلتا، حيث ستكون صديقة للبيئة ورقمية وحضارية وهي نموذج مصغر للعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة تقدر بنحو 298 فدانًا.









وأضاف"محافظ الغربية"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر الفضائية المصرية، مع الإعلامية منة الشرقاوي، أن الغرض من تدشين المدينة الجديدة هو خلخلة الكثافة السكانية الموجودة في طنطا وفك الاختناقات المرورية، لافتًا إلى أنها ستدشن على 3 مراحل، الأولى منطقة المصالح الحكومية حيث سيجرى نقل كل المصالح الحكومية الموجودة داخل طنطا إلى طنطا الجديدة مع وجود منطقة خدمات بها مسجد وكنيسة ونادي وفرع لجامعة أجنبية ومنطقة ترفيهي ومنطقة مطاعم.









قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن المحافظة كانت تعاني من مشكلة القمامة بشكل كبير، ولم يجرَ حلها إلى الآن بنسبة 100%، لافتًا إلى أن بها 4 جوانب هي التجميع، النقل، مصانع التدوير، ثم المدافن الصحية، وأشار إلى أن المحافظة عملت في إطار محور التجميع على محورين متوازيين، الأول هو الجمع المنزلي إذ اتفقت المحافظة مع 6 شركات طنطا، واستجاب بعض المواطنين ولم يستجب آخرون، ما دفع المحافظة إلى وضع صناديق قمامة بطنطا والمحلة والمدن الأخرى.









كشف الدكتور حسام أمين، رئيس قسم الحالات الحرجة بمستشفى نيويورك، أنه لو جلس شخص مصاب بالفيروس مع آخر سليم لمدة تصل إلى 30 دقيقة أو تزيد، فإن فرصة انتقال العدوى تكون كبيرة، بعكس لو جلسوا معا لمدة قصيرة دقيقة أو دقيقتين قد لا تنتقل العدوى.







