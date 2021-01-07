ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

استعدادا لكأس العالم.. وضع تمثال للاعب كرة يد بمدخل الإسكندرية

الخميس 07/يناير/2021 - 04:15 م
تمثال للاعب كرة يد
تمثال للاعب كرة يد بمدخل الإسكندرية
Advertisements
ريهام بكير
وضعت محافظة الإسكندرية تمثالا على شكل لاعب كرة يد بمدخل المدينة على الطريق الصحراوي، اليوم الخميس، في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال بعض مباريات فرق الدول المشتركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد التي تنطلق يوم ١٣ يناير الجاري وذلك على الصالة المغطاة بإستاد برج العرب الرياضي.

كما تم الانتهاء من أعمال الإنارة والرصف والتشجير وعمل اللوحات الإرشادية المرورية اللازمة على طريق الكافوري – برج العرب كما تم رفع 250 علما تضم أعلام مصر والإسكندرية والمنتخبات المشاركة في البطولة بالطرق المؤدية لإستاد برج العرب، من أجل إظهار الإسكندرية بالمظهر اللائق.

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم لكرة اليد في نسختها رقم 27 خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير 2021، بمشاركة 32 دولة لأول مرة في تاريخ البطولة.

وتضم  المجموعة الأولى: المجر - ألمانيا - أوروجواي - الرأس الأخضر، المجموعة الثانية: أسبانيا - تونس - بولندا - البرازيل، المجموعة الثالثة: كرواتيا - قطر - أنجولا - اليابان، المجموعة الرابعة: الدنمارك - الأرجنتين - الكونغو الديمقراطية - البحرين، المجموعة الخامسة: النرويج - النمسا - فرنسا - منتخب من أمريكا الشمالية، المجموعة السادسة: البرتغال - الجزائر - المغرب - آيسلندا، المجموعة السابعة: مصر - السويد - التشيك – تشيلى،  المجموعة، الثامنة: سلوفينيا - بيلاروسيا - كوريا - روسيا.
استعدادا لكأس العالم.. وضع تمثال للاعب كرة يد بمدخل الإسكندرية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الزمالك يكتسح الجزيرة بدوري محترفي اليد

بعد إصابته بكورونا.. مسحة طبية لـ بكار الزمالك قبل انضمامه لمنتخب مصر لليد

نائب محافظ الإسكندرية يناقش استعدادات كأس العالم لكرة اليد ٢٠٢١

سلبية مسحات منتخب اليابان لليد قبل مواجهة مصر وديا

وزير الرياضة يحضر مباراة مصر واليابان الودية استعدادا لمونديال اليد

مونديال اليد.. شاهد مجمع صالات حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. حقيقة هروب فرجاني ساسي.. الأهلي يرحب بإعارة مروان محسن.. وكلوب يصدم محمد صلاح مجددا

استقرار الأسعار.. ننشر أسعار الدواجن والأرانب والبط اليوم

نشرة المرآة والصحة.. ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول منتجات الألبان؟..7 فوائد غير متوقعة لصودا الخبز

خاص| المساكني يقترب من خلافة ساسي في الزمالك

أخبار التوك شو.. طبيب يكشف مدة انتقال عدوى فيروس كورونا بين شخصين.. وسلالة كورونا الجديدة تنتشر بين الشباب فى الخارج أكثر ودون أعراض.. فيديو

تسبب الوفاة.. طبيبة صدر تحذر من استخدام هذا النوع من الدفايات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصول سانج يونج تيفولي 2021 SSANGYONG TIVOLI XLV إلى مصر.. صور

2021 على صفيح ساخن.. 5 أحداث هزت العالم في أول أسبوع بالعام الجديد

نشرة المرآة والصحة.. ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول منتجات الألبان؟..7 فوائد غير متوقعة لصودا الخبز