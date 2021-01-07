ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

"البلبل".. حكيم يروج لموال جديد عبر انستجرام

الخميس 07/يناير/2021 - 07:15 م
صدى البلد
Advertisements
سارة عبد الله

شارك الفنان الشعبي حكيم بمقطع فيديو تشويقي لموال جديد "البلبل" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.


وعلق حكيم، قائلا: "اسمعوا موال البلبل كامل مع الاغنية من اللينك ده على قناتي الرسمية على اليوتيوب وقولولي رأيكم .. اشكركم".

 

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه ومحبيه عبر السوشيال ميديا، ونال العديد من التعليقات الإيجابية حول الموال الذي نال اعجابهم.

 

وكان حكيم طرح مؤخرا كليبه الغنائى "صحاب أونطة"، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا فور طرحها، تم تصويرها بشكل مبهر فى أحد الاستوديوهات الكبرى بالقاهرة، مما أضفى على الأغنية جوا ساحرا كعادة أعمال حكيم.

 

وفى "صحاب أونطة" مزج حكيم بين الأغنية الشعبية والمهرجانات بشكل حضارى وبسيطـ، يدلل على موهبته الغنائية الكبيرة، وجرأته فى اقتحام هذا اللون الغنائى بشكل وقور يحفظ كاريزمته التى يعرفها جمهوره، وبدا النجم الشعبى فى كامل لياقته وقدم استعراضا راقيا خلال الأغنية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حكيم لمتابعيه: بحضرلكم مفاجأة

بالكاميرا.. حكيم لـ متابعيه: من عايزني أصوره.. شاهد

حكيم يطرح أغنية ميزة فى ديسمبر المقبل

حكيم يرد على محمد رمضان بصورة نادرة مع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات

حكيم يتصدر استفتاءات 2020 فى الغناء الشعبي

أستاذي اللي بتعلم منه لحد النهاردة.. حكيم برفقة عدوية في فيديو جديد

ترشيحاتنا

48 ساعة لرفع الحصانة.. مرتضى منصور يواجه المجهول.. وهؤلاء أبرز المستبعدين

تعرف على المقتحم الأشهر لساحة الكونجرس صاحب قبعة الفايكنج.. تعرف عليه

وكر للإرهاب.. قصة بطولة الشهيد شريف نجل الكابتن محمد عمر المُعين بمجلس النواب

بعد أزمة أغنية شكرا.. رامي صبري يوجه رسالة لـ عمرو دياب

طريقة إخراج البلغم من الرئتين

أمريكا الآن .. زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ يدعو لعزل ترامب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 4 حالات إجهاض.. سيدة تنجب 3 توائم بعمر 44 عامًا.. وهذه قصتها

طريقة عمل السحلب البيتي مثل الكافيهات

طريقة عمل القرص بالجزر.. خطوة بخطوة