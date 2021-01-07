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بشار فرحات: الحكومة البريطانية تعمل على مواجهة كورونا بكل الطرق

الخميس 07/يناير/2021 - 10:14 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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البهي عمرو
قال الدكتور بشار فرحات أخصائى الصحة العامة بلندن، إنه لا يزال فيروس كورونا يواصل انتشاره بجميع دول العالم و الحكومة البريطانية تعمل على مواجهته بكل الطرق الممكنة، فقد قامت بغلق بعض المدن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين، أن السلالات الجديدة لفيروس كورونا أكثر انتشارا، وأسرع فى الانتقال بين المواطنين.

ولفت إلى أنه لا يوجد أى معلومات أن السلالات الجديدة أكثر شراسة عن الفيروس الأصلي، ولذلك لا نستطيع أن نتحدث الا بـ دراسات.

وأشار إلى أن فصل الشتاء مازال به حوالى شهر ونصف، ونتوقع أن هذا الفيروس ينتشر بكثرة فى فصل الشتاء ويقل فى الصيف.

وأوضح أن جميع البلاد شهدت انخفاضا فى عدد الإصابات فى فصل الصيف وارتفاعا بدرجات الحرارة، واكد أنه يتوقع أن تقل حدة الفيروس خلال فصل الصيف.

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