ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

العسومي: الرئيس السيسي أعاد لمصر دورها الريادي والمحوري

الخميس 07/يناير/2021 - 09:29 م
رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي
Advertisements
مـيــــس رضـــا
وجَّه عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، رسالة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على ما تحقق من إنجازات فى عهده ساهمت في إستعادة مصر لدورها الريادي والمحوري ومكانتها الإقليمية والدولية وبما يعزز الموقف العربي تجاه قضايا المنطقة فى المحافل الدولية، فضلًا عن النهضة الحضارية والإنسانية التي تحققت فى عهده على المستويات كافة. 


ولفت "العسومي"، خلال ندوة صحفية أقيمت اليوم،  إلى أن القيادة السياسية المصرية انتهجت سياسة غاية في الأهمية، لحل جميع المشكلات العربية التي تُحاك ضد المنطقة، مشيرًا إلى أهمية الزيارات التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي للدول العربية وعلى رأسها الإمارات والسعودية؛ لبحث ومناقشة قضايا المنطقة العربية.


كما وجه رئيس البرلمان العربي، رسالة شكر وإمتنان للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه لمؤسسات العمل العربي المشترك لاسيما دعمه المستمر للبرلمان العربي ، مؤكدًا أن القيادة السياسية المصرية لم تتوانى فى تقديم أي دعمٍ أو مساندةٍ للارتقاء بدوره في خدمةً العمل العربي المشترك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مصر مرتكز الأمن القومي.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية برئيس البرلمان العربي

للدفاع عن قضايا الأمة.. رئيس الشيوخ يوضح أوجه تعاون المجلس والبرلمان العربي

رسالة مفعمة بالحماس من رئيس البرلمان العربي لملك البحرين.. تفاصيل

رفض التدخلات وضمان حرية الملاحة.. البرلمان العربي يعلق على البيان السعودي- المصري

رئيس البرلمان العربي يوجه رسالة للرئيس السيسي.. تفاصيل

حدث في شهر ونصف.. إنجازات غير مسبوقة للبرلمان العربي برئاسة العسومي في سطور

ترشيحاتنا

التعاون السعودي يحسم الجدل بشأن التعاقد مع فرجاني ساسي

لمدة 14 ساعة.. قطع المياه عن 17 منطقة بالقاهرة الجديدة اليوم

مصدر بـ الزمالك يكشف سبب هدم سور النادي النهري

مؤتمر هام لـ وزارة الصحة بعد قليل

الحكومة ترد على حقيقة إلغاء قرار تأجيل امتحانات منتصف العام

العريس مات.. قصة وفاة مدرب سباحة قبل عقد زفافه بـ"ساعة" في المنيا.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هشام طلعت مصطفى يعلن عن تحمله تكاليف لقاح ضد فيروس كورونا لـ 2 مليون مواطن.. صور

مواصفات ET7 أكثر السيارات تطورا في العالم.. فيديو وصور

مشروب غير متوقع يزيل السموم من الجسم.. تعرف عليه