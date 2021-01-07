مروان موسى يعود بألبوم جديد و13 أغنية

أطلق مغني الراب مروان موسى أول ألبوماته الغنائية "فلوريدا"، والذي يضم في جعبته 13 أغنية مختلفة ظهرت بشكل فيديو كليب.









ويعد مروان أول مغني راب مصري يطلق ألبوما غنائيا طويلا يضم "دستة" أغنيات، يمزج فيها بين ألوان موسيقية متنوعة المذاق بالاتكال على تيمة "التراب راب الشرقي" وتوليفة إيقاعية مثيرة.









وتحمل كل أغنية حالة سماعية وكلامية مستقلة وتجتمع جميع أغانيه تحت مظلة "تيمة" الألبوم الرئيسية وهي "عالم فلوريدا"، حالة تخيلية للقاهرة في زمن مغاير لزمن كورونا الحالي وعالم مختلف بتفاصيله.









وضم الألبوم الجديد 13 أغنية مختلفة، من بينها "بيلا"، "حصري"، و"رقص مال"، بجانب "شيراتون" و"شكرًا" و"دروجبا"، إضافة إلى "دساني" و"ربع قرن"، وقرر مروان موسى أن يفتتح العام الجديد بإطلاق كافة أغنياته دفعة واحدة على اليوتيوب وكافة المنصات الرقمية، بالتعاون مع شركة "ذا بيسمنت ريكوردز"، التي تولت مهمة توزيعه رقميًا، بعد تشويق جمهوره بالبرومو الدعائي لأغنية "فلوريدا" بشكل فيديو كليب قصير، قام ببطولته الفنان أشرف عبد الباقي، وظهر في الكليب بشكل خاص مشوقا المشاهدين للألبوم نفسه، عبر مشهد استعداده لدخول باب عالم فلوريدا.









وكشف مروان موسى حكاية تسمية الألبوم قائلا: "في مايو الماضي أصدرت أغنية "شيراتون" وكان إيقاعها مزيجا بين الـ"تراب الشرقي"، و"كراب" معزوف في الخلفية، وهذه الأغنية كانت البذرة لفكرة "فلوريدا"، ليكون الألبوم معبرًا عن حالة أغنية "شيراتون"، والمقصود بتسميته "فلوريدا" ليعبر عن عالم تخيلي مفعم بحالة من المرح والبهجة الماجسدة في إيقاعات وموسيقى الأغاني".







