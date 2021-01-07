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محافظات

وسط إجراءات احترازية مشددة.. أسر أسوانية تحتفل بعيد الميلاد بالمناطق المختلفة

الخميس 07/يناير/2021 - 10:33 م
أسر أسوانية تحتفل
أسر أسوانية تحتفل بعيد الميلاد بالمناطق المختلفة
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شاذلى عبد الفتاح
فى ليلة عيد الميلاد المجيد حرص العديد من الشباب والفتيات والأسر من الأخوة الأقباط على التجول بعدد من المناطق داخل مدينة أسوان ومنها كورنيش النيل للاحتفال بعيد الميلاد.

وقام المحتفلون بالتقاط الصور التذكارية فى المواقع المختلفة التي تشهد مناظر جمالية خلابة، وحرص البعض على الالتزام بارتداء الكمامات الواقية لتلافى أى أضرار من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

هذا وكان قد ناشد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بضرورة التزام المواطنين بتنفيذ الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامة، خاصة أن النجاح فى مجابهة تداعيات أزمة كورونا يتطلب التعاون والتضافر من الجميع. 

وكان قد فاجأ اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المسئولين بمكتب البريد الرئيسى بالتواجد بين المواطنين أثناء قيامهم بصرف المعاشات الشهرية حيث جاء ذلك خلال مروره الميدانى لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة جائحة كورونا.

وطالب المحافظ المواطنين بارتداء الكمامات الواقية للحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين، موجهًا مدير عام البريد باستكمال تركيب مظلات وزيادة عدد المقاعد بجانب الحفاظ على مسافات التباعد على المنافذ لمنع التجمعات والازدحام أثناء عملية صرف المعاشات.

وقال أشرف عطية إنه سيتم تعميمه فى 155 مكتب بريد فى جميع أنحاء المحافظة لمراعاة وإتباع كافة الإرشادات والإجراءات الوقائية وخاصة لكبار السن لمجابهة انتشار الفيروس.

كما حرص اللواء أشرف عطية على الاستماع للعديد من المطالب الجماهيرية، مكلفًا المسئولين بسرعة وضع الحلول العاجلة لها.

هذا وكان قد افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مشروع إحلال وتجديد لوحة توزيع كهرباء فريال بجهد 11 ك . ف وذلك بحضور المهندس سامى أبو ورده رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء حيث دعمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المشروع بإعتمادات 35 مليون جنيه ضمن أعمال الخطة الطموحة التى تنفذها الوزارة على مستوى المحافظة بتكلفة إجمالية 1,2 مليار جنيه على مدار الـ 6 سنوات.
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