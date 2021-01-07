توزيع دراجات بخارية على ذوي الهمم في أسوان .. شاهد

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بتوزيع وتسليم 6 درجات بخارية للمستحقين من ذوى الإعاقة ممن تقدموا بطلبات للحصول علي دراجة مجهزة ، والذين انطبقت عليهم الشروط والمعايير التي وضعتها اللجنة المشكلة من الجهات المختصة. انطبقت





حيث يأتى ذلك فى إطار المبادرة التى أطلقها محافظ أسوان بإعتبار 2021 عامًا للأشخاص ذوى الإعاقة بالمحافظة، كما قامت نائب المحافظ بتكريم القائمين على المركز الحرفي وجمعية خير الجنوب لمجهوداتهم نحو الارتقاء بخدمات ذوي الإعاقة.





وذلك ضمن فعاليات عيد أسوان القومى واهتمام المحافظة بجميع فئات المجتمع الأسوانى وفى مقدمتهم ذوي الهمم من أصحاب القدرات الخاصة .



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من جانبه أكد اللواء أشرف عطية على أن أبنائنا من ذوى الهمم يمثلون الفئة المتميزة بالمجتمع الأسوانى لما يثبتونه يومًا بعد يوم من المواهب الفذة والأداء الفنى والثقافى الراقى فى كافة المجالات والأنشطة ليكونوا بذلك جدرين بالاحترام والإعتزاز والرعاية بإعتبارهم نماذج مشرفة تسعى دائمًا بعزيمة وإصرار الأبطال لقهر المستحيل ، والتغلب على التحديات بإرادة صلبة وقوية .





وأشار أشرف عطية إلى أن المحافظة تحرص دائمًا للتواصل معهم، والعمل معًا جنبًا إلى جنب فى الإتجاه الصحيح والتغلب على أى مصاعب بإعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمع، بجانب اهتمام كافة مؤسسات الدولة المستمر بهم.





هذا وكان قد لقى شخصان مصرعهما نتيجة وقوع حادث تصادم سيارة مقطورة بأحد خطوط الضغط العالى بطريق شرق العوينات جنوب غرب محافظة أسوان.





وقد أسفر هذا الحادث عن تفحم شخصين وإصابة آخر بحروق كبيرة، وتم نقل الجثث إلى مشرحة أبوسمبل، والمصاب تم نقلهم إلى المستشفى



لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية .





وكانت غرفة عمليات الإسعاف تلقت إخطارا بوقوع حادث تصادم لسيارة مقطورة بأحد خطوط الضغط العالى بالكيلو 200 بطريق أسوان، شرق العوينات، وهو ما أسفر عن وجود ضحايا.



