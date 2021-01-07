وزير الدفاع الأمريكي: سأقوم بتنفيذ انتقال السلمي للسلطة إلى الرئيس المنتخب بايدن

قال القائم بأعمال وزير الدفاع كريس ميللر في بيان اليوم الخميس، إن البنتاجون يواصل أداء واجباته المعتادة وسيضمن الانتقال السلمي للسلطة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير.





وكتب ميللر على تويتر "أدين بشدة أعمال العنف هذه ضد ديمقراطيتنا". مضيفا "أنا والأشخاص الذين أقودهم في وزارة الدفاع، نواصل أداء واجباتنا وفقًا لقسم المنصب الخاص بنا، وسأقوم بتنفيذ الانتقال السلمي للسلطة إلى الرئيس المنتخب بايدن في 20 يناير".





وجاءت الدعوات لعزل الرئيس الحالي دونالد ترامب في أعقاب حصار يوم الأربعاء لمبنى الكابيتول الأمريكي، حيث اقتحم أنصار ترامب المبنى. وأسفرت الفوضى عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل.





واقتحم الآلاف من أنصار ترامب بعنف مبنى الكابيتول في محاولة لمنع الكونجرس من التصديق على فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.





وهاجم المتظاهرون شرطة الكابيتول بأنابيب معدنية ومثيرات كيماوية وأسلحة أخرى ، وألحقوا أضرارًا بالممتلكات قبل الاستيلاء على القاعة المستديرة ومرحلة التنصيب.