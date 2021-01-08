عميدة إعلام القاهرة: نستمر في تقديم الدورات التدريبية للطلاب.. وإقامتها أونلاين

قالت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة ، إن الكلية مستمرة فى التدريب العملي للطلاب بالنسبة للمقررات الدراسية .





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وأوضحت "مصطفى" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن هناك العديد من دورات مركز التدريب التي تقدمها الكلية ولكن يتم طرحها (أونلاين) من خلال منصة بلاك بورد الخاصة بالكلية .





وأضافت ، أن الهدف من استمرار هذه الدورات التدريبية للطلاب ، هو استثمار الطالب هذا الوقت في تنمية وتطوير مهاراته على المنصات التعليمية ، ومواجهة أي معوقات قد تواجه والعمل على حلها وتلافيها .





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وأشارت إلى أن الكلية تستكمل باقي المقررات و المحاضرات (أونلاين) عبر المنصة الالكترونية ، وأنه يتم حاليًا الانتهاء من الأجزاء المتبقية من المناهج الدراسية .



