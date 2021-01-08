ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

عميدة إعلام القاهرة: نستمر في تقديم الدورات التدريبية للطلاب.. وإقامتها أونلاين

الجمعة 08/يناير/2021 - 08:18 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
Advertisements
احمد الشاهد
قالت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن الكلية مستمرة فى التدريب العملي للطلاب بالنسبة للمقررات الدراسية .

اقرأ أيضا :

وأوضحت "مصطفى" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن هناك العديد من دورات مركز التدريب التي تقدمها الكلية  ولكن يتم طرحها (أونلاين) من خلال منصة بلاك بورد  الخاصة بالكلية .

 وأضافت ، أن الهدف من استمرار هذه الدورات التدريبية للطلاب ، هو استثمار الطالب هذا الوقت في تنمية وتطوير مهاراته على المنصات التعليمية ، ومواجهة أي معوقات قد تواجه والعمل على حلها وتلافيها . 

اقرأ أيضا :

وأشارت إلى أن الكلية تستكمل باقي المقررات و المحاضرات (أونلاين) عبر المنصة الالكترونية ، وأنه يتم حاليًا الانتهاء من الأجزاء المتبقية من المناهج الدراسية .

ونوهت إلى أنه يتم عمل مراجعات على هذه المقررات تمهيدًا للامتحانات واستعدادا لإقامتها عبر هذه المنصات ، وفقًا للجدول الذي وضعته الكلية قبل قرارات مجلس الجامعة بشأن تأجيل الامتحانات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لطلاب جامعة القاهرة .. كيفية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول وموعد انطلاقها بالكليات

عميدة إعلام القاهرة: دعم مادي لغير القادرين لعمل باقات إنترنت للامتحانات

مع زيادة انتشار كورونا.. ننشر أسماء كليات جامعة القاهرة التي أعلنت الدراسة أون لاين

آثار القاهرة: زيارات افتراضية للطلاب.. والمنصات الإلكترونية تتمتع بمرونة كبيرة

انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة القاهرة خلال أيام.. بعضها أونلاين والآخر حضوريا.. قبول الأعذار مسموح للطلاب.. ماذا قال عمداء الكليات عند رصد حالات اشتباه بـ كورونا؟

عميدة إعلام القاهرة: نستكمل المقررات أونلاين.. والطلاب مؤهلون للتعامل على المنصات الإلكترونية

ترشيحاتنا

دراسة تنصح مرضى السكر بتناول هذا النوع من الخضراوات

نائب يطالب بزيادة معاش تكافل وكرامة ليصل 1000 جنيه

وفاة اللواء حامد الشعراوي قائد حرس مبارك

الهيئة الصحيحة لوضع اليد أثناء الصلاة.. الإفتاء تكشف عنها

الحق نفسك.. اكتشف أعراض النوبة القلبية

التشكيل المتوقع لـ سيراميكا كليوباترا والأهلي قبل مواجهتهما في الدوري المصري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكتسي بالبياض.. الثلوج تزين هذه المناطق بسلطنة عمان.. صور

متوهمش نفسك..4 اختلافات بين الإنفلونزا وفيروس كورونا

صور من أحدث عروض مسرحية أشرف عبد الباقي قبل تقديمها الليلة